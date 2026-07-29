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29 TEMMUZ 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Fenerbahçe tur için Gornik Zabrze karşısında

29 Temmuz 2026, Çarşamba 15:31
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Polonya'nın Gornik Zabrze ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

Zabrze şehrindeki Zabrze Arena'daki müsabaka, TSİ 21.00'de başlayacak.

Mücadeleyi, Belçikalı hakem Lothar D'hondt yönetecek. D'hondt'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Romain Devillers ve Nico Claes yapacak.

Turun ilk maçında Kadıköy'de rakibini 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, her türlü galibiyet ve beraberlik halinde eşleşmeyi geçen taraf olacak. Ev sahibi ekibin 1 farklı galibiyeti durumunda maç uzatmalara gidecek. Uzatma bölümünde sonuç değişmezse seri penaltı atışları turu geçen tarafı belirleyecek. Gornik Zabrze'nin 2 ve daha farklı galibiyeti durumunda ise Fenerbahçe organizasyona veda edecek.

Sarı-lacivertliler, rakibini elemesi durumunda 3. eleme turunda Sturm Graz-Hearts eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Muhtemel 11

Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze karşısındaki muhtemel ilk 11'i şöyle:

Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, Guendouzi, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca

Maç kadrosu

Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği listede şu isimler yer alıyor:

Tarık Çetin, Ederson, Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Ognjen Mimovic, Archie Brown, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio, Anthony Musaba, Cengiz Ünder, Sidiki Cherif.

Fenerbahçe, Avrupa'da 302. maçına çıkacak

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarındaki 301 müsabakada 119 galibiyet elde ederken 65 beraberlik yaşadı. Sahadan 117 kez mağlup ayrılan Fenerbahçe, 301 mücadelede rakip fileleri 410 kez havalandırdı, kalesinde 423 gol gördü.

Şampiyonlar Ligi elemelerinde 44. maç

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunun elemelerinde 44. maçını oynayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 43 karşılaşmada 16 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, 13 maçta berabere kaldı. Fenerbahçe, 14 maçı ise mağlup tamamladı.

Sarı-lacivertliler, 43 müsabakada 63 kez rakip fileleri havalandırırken kalesinde 51 gole engel olamadı.

AA

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