"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 MART 2021 CUMA - YIL: 52

Berat Gecemiz beratımız olsun

Süleyman KÖSMENE
26 Mart 2021, Cuma

İşte Size Tövbe İmkânı 

Bir Batılı filozofun meşhur bir sözü var: “Olmak ya da olmamak. İşte bütün mesele bu!” Biz bu sözü şöyle yorumlayalım: “Beratını almak veya almamak! İşte bütün mesele budur!”

Çünkü beraatımızı almadığımızda, işte bir senedir görüyorsunuz, dünyada bile huzurumuz kaçıyor, sağlığımız bozuluyor. Biz hepimiz aslında şu an mahkemedeyiz. Yani hem imtihandayız, hem mahkemedeyiz. Eğer şu anki mahkemede yeterli hesap görülmezse, -yani günahımız, dünya musîbetlerinden daha büyük olursa- devamı yarın mahkeme-i kübrada gelecek.

Başımıza gelenler, elimizle yaptıklarımızın neticesi değil midir? Öyleyse şu an beşer olarak yaşadığımız virüs salgını, kendi cürmümüzün geri tepmesinden başka bir şey olabilir mi? Rabbim bir an önce ders alarak ve şifa ile çıkmayı nasip etsin. Âmin. Günahlarımızı samimî biçimde itiraf etmemiz ve tövbe etmemiz gerekiyor.

İşte size bir tövbe imkânı… Allah’ın bizden istediği, günahlarımızı itiraf etmek, tövbe etmek ve bunda samimî olmaktır.

Sevmeseydi Yaratmazdı 

Beratımızı alıp almadığımızı bilmiyoruz. Bunu hiçbir zaman da bilmeyeceğiz. Mahkeme-i Kübra’dan geçmedikçe… Ancak kesin bildiğimiz bir şey var: Allah bizi seviyor.

Çünkü sevmeseydi yaratmazdı. Sevmeseydi insan yapmazdı. Sevmeseydi Müslüman kılmazdı. Bizim kusurlarımız çoktur. Günahlarımız denizlerin köpükleri kadar. Yanlışlarımız yüzümüzü kızartacak boyutta. Eğer affedilmezsek mahşere nasıl çıkarız?

Sevmeseydi bizim gibi günahkârı bağışlamak için fırsat kollar mıydı? Bize yığınla fırsat verir miydi? Bize mağfiret etmek için önümüze günleri ve geceleri serer miydi?

Belli ki bu fani dünyadan göçerken günahsız göçmemizi istiyor. Günahlarımızı burada dökmemizi istiyor. Baki âleme günahla geçmemizi istemiyor.

İşte bir Berat Gecesi: Arınma ve beratını alma gecesi! O’na dönelim ve arınalım!

O Bizi Bağışlamak İstiyor

Bildiğimiz kesin bir şey daha var: Allah bizi affetmek istiyor. Bu sebeple Kitab-ı Mübin’inde aftan, tövbe etmekten, bağışlamaktan, mağfiretten çok bahsetmiştir. Bizi tövbe etmeye dâvet etmiştir. Bizi aslında özel gün ve gecede değil, nefes alıp verdiğimiz her an, yaşadığımız her an affetmek istediğini bildirmiştir.

Eğer hayatın gafleti içinde, af isteme fırsatı bulamamışsak, işte berat getiren bir gece! Berat Gecesi’ni fırsat olarak önümüze koymuştur. Elini kaldır ve arın! Elini kaldır ve günahlarını dök! Günahlarımızın dökülmesi için illa da virüsün ciğerimize saplanmasını bekleme!

Yarınki Berat Gecesi’nde, elini açanın bağışlanacağı müjdelenmiştir. Bu gece, yürekten bir “Allah!” diyenin bağışlanacağını bildirmiştir.

O bizi günahkâr görmek istemiyor. Bizi bağışlamak, arındırmak ve tertemiz yapmak istiyor. Yarattığı ilk gündeki gibi temiz olmamızı istiyor.

Şefkatli Bir Uyarı 

Üstümüzde musîbetin kol gezdiği günlerden geçiyoruz. Bütün dünya insanı olarak, korku ve telâştan perişan olduk. Zerreden de küçük bir virüse, yenik düştük. Ne gözle görülüyor, ne elle tutuluyor. Meğer Allah’ın ne görünmez, ne saldırgan orduları varmış! Biz dünyada keyfimize göre, zulmederek, çalıp çırparak yaşayacağımızı sanmıştık. Dünyada Allah’ın iradesi geçerli olduğunu, böylece öğrenmiş olduk. Ama telâşımız henüz geçmedi. Korkuyoruz.

Eğer virüsten korktuğumuz kadar, Allah’tan korksaydık inanın günahlarımız dökülür giderdi. Dikkat ediyorsanız bu virüs, Müslüman memleketleri neredeyse pas geçiyor. Neden diye sormayacak mıyız? Bunu, şefkatli bir uyarı saymayacak mıyız?

Virüsten kendimizi koruduğumuz kadar, günahlardan ve haramlardan korusaydık, inanın ahiretimizi kurtarmaktan başka, dünyamızı bile kurtarırdık. Bir temizlik, barış ve güzellikler medeniyeti kurabilirdik. 

Allah’a sonsuz şükür borçluyuz. Ahirette ateşten koruduğu gibi, yasaklarından kendini koruyanı dünyanın hastalıklarından da koruyor.

Beratımızı Alabilecek miyiz?

Alacağız inşallah. Hiç endişeniz olmasın. Elinizi açın yeter! O bizi günahkâr bırakmaya razı olmaz! Siz ona yürüyerek gitseniz, O’nun size koşarak geldiğini göreceksiniz. Yarın inşallah Leyle-i Berat. Berat Geceniz mübarek olsun.

DUÂ

Allah’ım! Hatalarımız, kusurlarımız ve unuttuklarımız dolayısıyla bizi muaheze etme! Bizi hesaba çekme! Günahımızı bağışla! Leyle-i Beratta bağışladığın kullarının arasına bizi de al! Âmin... 

Okunma Sayısı: 327
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Halkın gündeminden koptular

    2020 yılında 21 savaş yaşandı

    Güvensizlik ve istikrarsızlığın sorumlusu kim?

    Vatandaş faturalarını ödeyemiyor

    Biden: 2024 başkanlık seçimlerinde yeniden yarışa gireceğim

    AB Liderler Zirvesi bildirisinde Türkiye değerlendirmesi

    İsrail işgali hızlandı

    Hollanda Parlamentosu bomba alarmı

    Bursa'da heyelan: 7 bina boşaltıldı

    Fenerbahçe'de Erol Bulut dönemi sona erdi

    Hüsnü Bayram dua bekliyor

    Fransa: Uygurlar konusunda taviz verilmeyecek

    MSÜ giriş belgeleri erişime açıldı

    Norveç Milli Takımı'ndan Katar'a 'insan hakları' protestosu

    Merkel: Türkiye insan hakları standartlarını yükseltmeli

    İsrail, Filistin köyü Arakib'i 185'inci kez yıktı

    Somali'de havan topu saldırısı: 3 ölü

    Çin'den pamuk almayı bırakan markalara sosyal medyada saldırı

    Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanacak

    Kaşıkçı cinayetini soruşturan raportöre ölüm tehdidi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    19 yılda gelinen yer
    Ahmet BATTAL

    Kongreye gel, kongreye…
    Süleyman KÖSMENE

    Berat Gecemiz beratımız olsun
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Osman ZENGİN

    Kandiliniz değil, Berat Geceniz mübarek olsun!
    Genel

    Halkın gündeminden koptular
    M. Latif SALİHOĞLU

    Barla Dağlarında bir Garibuzzaman (4)
    Cevher İLHAN

    “Tek kişilik yönetim”le Meclisi ve demokrasiyi felç
    Risale-i Nur'dan

    Her derdin kudsî devası: İman
    Ali FERŞADOĞLU

    Anarşinin sebebi, ‘ben kimim?’ sualinin cevapsız kalmış olmasıdır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.