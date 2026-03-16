Kadir Gecesini ihya ediyoruz

Kadri Bilinmez Bir Gece

Öncelikle unutmayalım: Ramazan ayının her gecesini Kadir Gecesi bilmeliyiz. Ve evrat ve ezkârımızı, duâ ve niyazımızı buna göre, her geceye yaymalıyız. Bu gecelerden birinde Kadir Gecesi’ne rastladığımızda, biz bilmesek de, seksen yıllık bir amelin feyzine inşallah mazhar oluruz.

Peygamber Efendimiz (asm) buyurdu ki: “Bu gece bana gösterilmişti, sonra unutturuldu. Siz, son onda ve tek gecelerde arayın. Ben bu gece kendimi su ve çamur içinde secde eder gördüm.”1

Aslında Resulullah’ın (asm) “unutturuldu” buyurduğu bir geceyi faş etmeye çalışarak oradan bir feyiz kapısı aralamaya çabalamak yerine, bilinmezliği içinde bırakıp her geceyi dua ve ibadet zenginliği içinde geçirmek daha gerçekçi olsa gerektir. Belki de bu hikmetle Ramazan geceleri teravih namazları ile zenginleştirilmiştir. Yoksa Cenab-ı Hak dileseydi bu geceyi bilinmezliği içinde bırakmaz, Cuma veya bayram gün ve geceleri gibi ümmete bildirirdi.

Bu gecenin meçhul kalışında çok İlâhî hikmetlerin olduğu muhakkaktır.

Bediüzzaman’ın Vefat Ettiği Gece

Kadir Gecesi’nin sırrını çözmek için muhtelif yorumlar yapılmıştır.

Ümmetin ittifakı ise 25. veya 27. gecedir. Şafiîler 25. geceyi, Hanefiler de 27. geceyi Kadir Gecesi saymışlardır. Her bir mezhebin dayandığı güçlü rivayetler vardır.

Bediüzzaman Hazretleri’nin vefat tarihi olan 23 Mart 1960, Ramazan’ın 25’nci gecesi idi. Malûm: ‘Mehdî Aleyhisselâm’ın Leyle-i Kadir’de vefat edeceğine dair de rivayetler vardır.

Keza âlimlerden bazıları Kadir Sûresi’nde geçen ve Kadir Gecesi’ne işâret eden “hiye” zamirinin, Kadir Sûresi’nin 27. kelimesi olmasından; bazıları da Kadir Sûresi’nde 3 defa geçen “Leyletü’l-Kadr” ifadesinin her birinin cifirce 9 etmesi ve toplamda 27 etmesinden hareketle bu gecenin 27. gece olduğu kanaatindedirler.

Bize göre ihtilaflarda boğulmaya hiç gerek yok! Ümmet ekseriyetinin kabul ettiği gecede kilitlenmek ve bu gece boyunca Cenab-ı Allah’ın rahmetini ve lütfunu umarak geceyi ihya etmek inşallah kafidir. Bize rahmet lazım. O da her ümit edene inşallah gelir. Biz O’na dönüşümüzü ihmal etmezsek, O rahmetini bize yar etmeyi inşallah ihmal etmez. Yani iş bizde bitiyor.

HakikÎ Hükmündedir

Bediüzzaman Hazretleri Kadir Gecesi’nin bütün Ramazan içinde saklanmış olduğunu bildiriyor ve bunun hikmetinin, Ramazan boyunca duaya ve ibadete devam etmek olduğunu beyan ediyor.2

Bediüzzaman şu ifadesinde ise 27’ye işaret ediyor:

“Hadîs-i şerifin sırrıyla Ramazan-ı Şerifin nısf-ı âhirinde, hususan aşr-ı âhirde, hususan tek gecelerde, hususan yirmi yedisinde, seksen küsur sene bir ibadet ömrünü kazandırabilen Leyle-i Kadirin ihyasına…”3

Nihayet Bediüzzaman ümmetin kabulünü önemseyerek meseleye son noktayı koyuyor:

“[Bu] gece Leyle-i Kadir olmak ihtimali çok kuvvetli olmasından, bir kısım müçtehidler o geceye Leyle-i Kadri tahsis etmişler. Hakikî olmasa da, madem ümmet o geceye o nazarla bakıyor, inşallah hakikî hükmünde kabule mazhar olur.”4

Kadir Gecenizi tebrik eder, bu gece içinde nice bin feyze mazhar olmanızı niyaz ederim.

Dipnotlar:

1- Buhârî, Fadlu Leyleti’l-Kadr 2, 3, İtikâf 1, 9, 13; Müslim, Sıyâm 213, (1167)

2- Sözler, s. 309

3- Emirdağ Lâhikası, s. 268

4- Şuâlar, s. 438