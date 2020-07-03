"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 TEMMUZ 2020 CUMA - YIL: 51

İnsan hayatının dokuz gâyesi

Süleyman KÖSMENE
03 Temmuz 2020, Cuma
M. Sabri Bey: “Risale-i Nur’da insanın yaratılış sebebi ve hikmeti üzerinde durur musunuz?”

Gerçek Mutluluğu Bulmak İçin

İnsan Cenab-ı Hakk’ın öyle bir îcadıdır ki, Allah’ın yüzlerce isim ve sıfatına mazhar 1 olarak, yeryüzünün halîfesi sıfatını da omuzunda taşımaktadır. 2 

Kur’ân’da ifadesini bulan bu hakîkati, Peygamber Efendimiz (asm) farklı bir açıdan şöyle ifade etmiştir: “Allah insanı Rahmân ismini tamamıyla gösterir bir sûrette yarattı.” 3

İnsana emânet-i kübrâ verildiğini de bize Kur’ân söylüyor. 4 Yani insan kendisine verilen sıfatlarla, kendisini Yaratanı bilmek, bulmak, tanımak, sevmek, itaat etmek ve bu istikamette kâbiliyetlerini geliştirmekle yükümlüdür. Bunu, “Ben cinni ve insanı bana ibadet etsin diye yarattım” 5 âyetinden anlıyoruz.

İnsan hayatının dokuz büyük gâyesi, hikmeti ve yükümlülüğü bulunduğunu beyan eden Bediüzzaman Hazretleri, bu hikmetleri kavramakla insanın gerçek insan olacağını, varlığının sırrına ereceğini ve gerçek mutluluk ve huzûru bulacağını kaydeder.

Dokuz Gaye

Bu dokuz gaye özetle şunlardır: 6

1- İnsan, Allah’ın Rahmet hazînelerinde depolanan zengin nimetleri, vücuduna konulan duygular terazisiyle tartmak ve küllî manada şükretmekle yükümlüdür.

2- İnsan, fıtratına yerleştirilen duygular anahtarlarıyla Allah’ın Kutsî isimlerinin gizli defînelerini ve hazînelerini açmak ve Cenab-ı Hakk’ı o isimler ile tanımakla yükümlüdür.

3- İnsan, Allah’ın isimlerince, mahlûkat nazarında kendisine takılan ince sanatları ve lâtîf cilveleri bilmek, takdir etmek, görmek ve göstermekle yükümlüdür.

4- İnsan, hal ve söz diliyle Hâlık’ının dergâh-ı Rubûbiyetine ubûdiyetini ve kulluğunu arz etmek ve îlan etmekle yükümlüdür.

5- İnsan, Allah’ın isimlerini, kendisine verilen lâtîf insânî inceliklerle ve nâzik duygularla bilmek, nezâketle süslenmek ve bizzat Şâhid-i Ezelî olan Cenab-ı Hakk’ın nazarına kendisini arz etmekle yükümlüdür.

6- İnsan, sâir varlıkların hayatlarıyla Allah’ı göstermelerine, zikretmelerine ve ibadet etmelerine şahitlik etmek, derin düşüncelerle görmek ve göstermekle yükümlüdür.

7- İnsan, kendisine verilen azıcık ilim, azıcık kudret, azıcık irâde, azıcık görmek, azıcık işitmek, azıcık konuşmak, azıcık yaşamak, azıcık yapmak, azıcık îmar etmek, azıcık îcad etmek, azıcık merhamet etmek, azıcık acımak, azıcık bağışlamak… Gibi sıfat ve hallerini “kıyaslama ölçüsü” kabul ederek, Cenab-ı Hakk’ın mutlak sıfatlarını, mukaddes fiillerini, eşsiz ve sınırsız isimlerini o ölçücükler ile bilmekle yükümlüdür.

Meselâ insan küçücük iktidarı, ilmi ve irâdesi ile bir hâneyi muntazaman yaptığı zaman; bu koca kâinâtın kendi hânesinden büyüklüğü derecesinde ustası olan Cenab-ı Hakk’ı o nisbette Kadîr, Alîm, Hakîm, Müdebbîr, Mûcid, Rahîm, Vedûd, Ğafûr ve Muîn bilir.

Varlıkları Anlama Yükümlülüğü

8- İnsan, varlıkların her birinin kendilerine mahsus dillerle Allah’ın birliğine ve terbiye ediciliğine dâir sözlerini anlamakla yükümlüdür.

9- İnsan, âcizliği, fakirliği, ihtiyâcı, zaafiyeti, eksikliği, kusurluluğu ve sâir noksan sıfatlarının ölçüsüyle, Cenab-ı Hakk’ın kemâl seviyedeki kudretinin, gınâsının, zenginliğinin ve sâir kemâl sıfatlarının tecellî derecelerini anlamakla yükümlüdür. Nasıl ki açlığının dereceleri nisbetinde ve ihtiyâcın çeşitleri miktarınca yemeklerin lezzetleri, dereceleri ve çeşitleri anlaşılırsa; insan, sonsuz âcizliği ve nihâyetsiz fakirliğiyle Cenab-ı Hakk’ın sonsuz kudreti ve nihâyetsiz zenginliğini kavramalıdır, bilmelidir.

Bu emirler çerçevesinde düşündüğümüzde insan îcad fiili de dâhil, Cenab-ı Hakk’a ait ekser fiilleri tanır, görür, anlar, kavrar; böylece aynı fiillerde ve sıfatlarda hem kendi eksikliğini, âcizliğini ve zaafiyetini anlar; hem de Cenab-ı Allah’ın büyüklüğünü, celâlini, izzetini ve kemâlini kavrar, idrâk eder. Böylece yaratılışının sebebini ve hikmetini içinde saklayan kulluk yükümlülüğünü de yerine getirmiş olur.

Dipnotlar:

1- Sözler, s. 19. 2- Bakara Sûresi, 2/30. 3- Buhârî, İsti’zân, 1. 4- Ahzâb Sûresi, 33/72. 5- Zariyat Sûresi: 56. 6- Sözler, s. 117.

Okunma Sayısı: 173
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Demokrat bir nesil geliyor

    Gençler: “Bir numaralı problem adaletsizlik”

    Üç-beş edepsizin suçu millete yüklenemez

    Rusya'nın Kovid-19 kaybı 1 trilyon rubleyi aştı

    İsveç: İsrail'e baskı sürdürülmeli

    44 Dini Kurul: Filistin topraklarında devam eden Siyonist zulmü kınıyoruz

    Kovid-19 Türkiye Durum Raporu paylaşıldı

    En çok vaka olan 5 şehir açıklandı

    Kanada tarihinde Müslümanlar açısından bir ilk yaşandı

    ABD'de günlük vaka sayısında rekor artış

    Dünya medyası da Ayasofya'ya odaklandı

    İngiltere, Venezuela'nın altınlarına ilişkin kararını açıkladı

    İsrail, ilhakı erteledi

    Ayasofya kararı sonra açıklanacak

    ALES için yeniden başvuru alınacak

    Çin, casus yazılımlarla Uygur Türklerini izliyor iddiası

    Ziyaretçilerini bekliyor

    54 milyon sosyal medya kullanıcısı var

    İsrail'de aktif vaka sayısında dikkat çeken yükseliş

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Halûk Savaş
    Cevher İLHAN

    Türkiye karartılıyor…
    Genel

    Demokrat bir nesil geliyor
    Mustafa ÖZBEK

    AYM’nin Bylock tesbitleri ve çelişkileri
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Kurtuluş “gaddar siyaset”te olabilir mi?
    Risale-i Nur'dan

    Gelen neslin kapısında durmayınız
    Ahmet BATTAL

    Hükümet üniversite kurdu - 2
    Şemseddin ÇAKIR

    Ümitvar olmak - 2
    Çetin ACAR

    Sağlıklı bir nefes

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.