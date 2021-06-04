Bediüzzaman’ın Hayatından Tespitler-12: Hıfzındaki kitapların içerikleri...

Sunuculuğunu Sertaç Lüser’in yaptığı Bediüzzaman’ın Hayatından Tespitler programında Yeni Asya Gazetesi Eğitimci Araştırmacı Yazar Abdülbaki Çimiç, Bediüzzaman Said Nursi’nin hayatının çocukluk ve gençlik yıllarına değinmeye devam ediyor.

Bediüzzaman’ın Hayatından Tespitler - 12 Yeni Asya Gazetesi Eğitimci Araştırmacı Yazar Abdülbaki Çimiç; Bediüzzaman’ın hayatından tespitler serisinin bu bölümünde; - Bediüzzaman’ın hıfzındaki kitapların içerikleri - Bediüzzaman tedristen telif vaziyetine geçiyor - Başet Dağı başında verilen hakikat dersi - Başet başında bir kurt - Tahir Paşa ile büyük münakaşa başlıklarıyla ilgili konuştu.

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