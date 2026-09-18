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18 EYLÜL 2026 CUMA - YIL: 57

Avrupa kıyasını maaşlarda da yapsana

18 Eylül 2026, Cuma
İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in Avrupa’daki motorin fiyatlarını Türkiye ile karşılaştırmasına tepki gösterdi.

Türkoğlu açıklamasında şunları söyledi: “Bakan Mehmet Şimşek, çıkmış diyor ki: ‘Avrupa’da mazot 150 lira, bizde 100 lira!’ Sn. Şimşek! Sizin yaptığınıza ‘züğürt tesellisi’ derler! Avrupa kıyasını neden sadece akaryakıtta yapıyorsun? Bir de maaşlarda yapsana! Almanya’da 2026 asgarî ücret saatlik 13,90 Euro. Tam zamanlı çalışan için aylık brüt yaklaşık 2 bin 400 Euro. Türkiye’de net asgarî ücret 28 bin 75 lira! Almanya’da ortalama ücret üzerinden prim ödeyen standart emeklinin aylığı 1.913 Euro! Türkiye’de milyonlarca emekli ise 20-23 bin lira bandında yaşam mücadelesi veriyor. 400 euro bile zor ediyor!”

Ankara - Adnan Solmaz

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