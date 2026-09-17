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17 EYLÜL 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

Soykırım ortağından 40 bin bomba

17 Eylül 2026, Perşembe 02:45
ABD yönetiminin, İsrail’e toplam 2,8 milyar dolar değerinde olan ve İsrail’in Gazze’de de kullandığı 1 tonluk bombalardan satmaya hazırlandığı iddia edildi.

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Amerikan Washington Post (WP) gazetesi, adı açıklanmayan ABD’li bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin İsrail’e yakın tarihin en büyük silah satışlarından birine hazırlandığını öne sürdü.

ABD yönetiminin, her biri yaklaşık 1 ton ağırlığında olan 20 bin adet MK-84 ve 20 bin adet BLU-117 bombalarının İsrail’e satışına yeşil ışık yaktığı belirtilen haberde, aynı paket içinde ayrıca 20 bin I-2000 Penetrator savaş başlığının satışına da onay verilmesinin beklendiği aktarıldı.

ABD Kongresinde gayriresmi bildirimin yapıldığı ve yakın zamanda resmi bildirimin yapılacağı kaydedilen haberde, bu satışın Demokratlar için adeta bir “turnusol kağıdı” görevi gördüğü ifade edildi. Washington - aa

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Göz göre göre katliam

İsrail ordusu, Gazze şehrini kuzeybatısındaki Şeyh Rıdvan Mahallesi’ne düzenlediği saldırıda yaralanan bir kişiye yardım etmeye çalışan Filistinli çocuğu hedef aldı. İsrail ordusunun Şeyh Rıdvan Mahallesi’ne düzenlediği ilk hava saldırısında bir sağlık görevlisi yaralandı. İsrail ordusu, 12 yaşındaki Filistinli Muhammed ez-Zenati’nin ilk saldırıda yaralanan sağlık görevlisine yardım etmek için yanına gittiği sırada ikinci bir saldırı düzenledi. Art arda düzenlenen iki saldırıda, 12 yaşındaki Filistinli çocuk ez-Zenati ve sağlık görevlisi Şerif Şadi Labad can verirkenn, çok sayıda Filistinli yaralandı. Ez-Zenati’nin yaralanan Filistinli sağlık çalışanına yardım etmeye çalışırken İsrail ordusunun hava saldırısı düzenlediği anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada yayınlandı ve büyük tepki çekti. Kudüs - aa

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İngiltere’nin İsrail politikası değişiyor mu?

İngiltere’nin İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’daki yerleşim politikasına karşı açıkladığı yeni tedbirler, Londra’nın uzun süredir izlediği politikada dikkat çekici bir değişime işaret etti. Doha Enstitüsü’nün analizine göre İngiltere, artık yalnızca İsrail yerleşimlerini değil, Filistin topraklarındaki işgalin devamını da hukuka aykırı olarak değerlendiriyor. İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband, İsrail yerleşimlerinden mal ithalatının yasaklanacağını ve yerleşim faaliyetlerine destek veren kişi ve şirketlere yaptırım uygulanacağını açıkladı. Doha Enstitüsü, politika değişiminde İsrail’in E1 yerleşim projesinin de etkili olduğunu belirtti. Doğu Kudüs ile Maale Adumim arasında yeni konutların inşasını öngören projenin, Batı Şeria ile Doğu Kudüs arasındaki coğrafî bütünlüğü bozabileceği ve iki devletli çözümü tehlikeye atabileceği belirtiliyor. Raporda, İngiltere’nin yaklaşımındaki değişimin hem hukukî hem de siyasî boyut taşıdığı vurgulandı. İsrail, İngiltere’nin kararlarına konsolosluk kapatma ve giriş yasağıyla karşılık verdi. Karar’ın haberine göre Doha Enstitüsü, asıl kaygının kararın diğer Avrupa ülkelerine örnek olması olduğunu belirtti.

Haber Merkezi

AA

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