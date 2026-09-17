ABD, Filistin Devlet Başkanı Abbas’a vize vermedi

ABD, gelecek hafta düzenlenecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na katılması beklenen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın vize başvurusunu reddetti. Abbas’ın yanı sıra ABD’ye gitmesi beklenen bazı Filistinli yetkililere de vize verilmedi.

ABD, gelecek hafta New York’ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’na katılması beklenen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın vize başvurusunu reddetti.

The Times of Israel’in bir ABD’li ve bir Filistinli yetkiliye dayandırdığı habere göre Abbas, ABD’nin vize vermemesi nedeniyle BM Genel Kurulu’na art arda ikinci kez video konferans yoluyla hitap edecek.

VİZE REDDİNE TERÖR MADDESİ GEREKÇESİ

Abbas’ın yanı sıra BM Genel Kurulu toplantıları için ABD’ye gitmesi beklenen bazı Filistinli yetkililerin de vize başvurularının reddedildiği belirtildi.

Filistinli bir yetkili, kendisine vize verilmemesinin gerekçesi olarak ABD Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası’nın 212(a)(3)(B) maddesinin gösterildiğini söyledi. Söz konusu madde, herhangi bir zamanda terör faaliyetlerinde bulunan veya terör örgütleriyle bağlantısı olan kişilere vize verilmesini yasaklıyor.

Abbas’ın vize başvurusunun hangi gerekçeyle reddedildiği ise henüz bilinmiyor.

ABD’DEN YAPTIRIM AÇIKLAMASI

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Filistin Yönetimi yetkililerine yönelik vize kısıtlamalarının uzatılacağı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu kararın "Reform yapmadıkları, ABD’ye verdikleri taahhütlere aykırı davrandıkları ve barış umutlarını baltalayan faaliyetlerini sürdürdükleri" gerekçesiyle alındığı belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Abbas’ın vize başvurusunun reddedildiğine ilişkin haberlere ise açıklamasında yer vermedi.

GEÇEN YIL DA BM GENEL KURULU'NA KATILAMAMIŞTI

ABD yönetiminin vize vermemesi nedeniyle Abbas, geçen yıl New York’ta düzenlenen BM Genel Kurulu’na katılamamış ve toplantıya video mesaj yoluyla hitap etmişti. Abbas’ın bu yılki Genel Kurul’da da aynı yöntemle konuşma yapması bekleniyor.