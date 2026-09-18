Türkiye 100 yılı dedikleri bu muydu?

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, motorinin litre fiyatının 100 lirayı aşmasına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Akaryakıt istasyonu tabelası görseli paylaşan Arıkan, iktidarın "Türkiye Yüzyılı" söylemine gönderme yapılarak "Türkiye 100 yılı dediklerinde anlamalıydık" ifadesini kullandı. Yeni Parti Genel Başkanı da motorinin litre fiyatı 100 lirayı aştığını, bu 100 liranın 20 lirası ÖTV ve KDV’den oluştuğuna dikkat çekerek, “2009’da tedavüle giren 100 liralık banknotumuz, o gün 40 litre mazot alıyordu. Bugün aynı 100 lira, sadece 1 litre mazot alacak. Sayın Erdoğan, 2023 seçimleri öncesinde, ‘Gabar’da günlük 100 bin varillik petrol bulunduğunu’ müjdelerken mazotun litresi 20 liraydı. Bugün 100 lirayı geçecek. Mazota gelen zam, pompada kalmayacak. Meyve-sebzeden okul servisine kadar, iğneden ipliğe her şeye zam olarak yansıyacak. Mutfaklarda et değil, daha fazla dert kaynayacak. Artık vatandaşın bu yükü taşıyacak takati kalmamıştır” dedi. Ankara - Mehmet Kara

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