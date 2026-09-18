Gazze’de öldürülen çocukların isimleri yazılı dev kefen

Gazze’de öldürülen 20 binden fazla çocuğun isimlerinin el yazısıyla yazıldığı yaklaşık 110 metre uzunluğundaki dev kefen, New York’taki Birleşmiş Milletler (BM) Kilise Merkezi’nde sergilendi.

“Gazze Çocuklarının Kefeni” projesi kapsamında düzenlenen etkinliğe Hristiyan, Müslüman ve farklı inançlardan dini liderlerin ve insan hakları savunucularının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Gazzeli çocuklar için duaların okunduğu etkinlikte, diplomatlar ve diğer katılımcılar isimleri henüz yer almayan çocukların isimlerini kefene yazdı. Etkinlikte ayrıca Gazze’de öldürülen çocukları sembolize eden ayakkabılar sergilendi. Etkinliği organize eden gruplardan “Soykırıma Karşı Rahipler” üyesi olan ve Massachusetts eyaletinden katılan Rahip Stephen Jasoma, “Uzun zamandır bir araya gelerek bu soykırımın dehşetini dünyanın dikkatine sunmaya, sesi olmayan bu insanların sesi olmaya çalışıyoruz” dedi. Jasoma, özellikle haftaya başlayacak BM 81. Genel Kurul toplantılarına dikkati çekerek, Gazze’deki dehşeti dünya sahnesine taşımayı amaçladıklarını belirtti. AA

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