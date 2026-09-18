Motorin 100 lirayı aştı - Yeni fiyatlar tabelaya sığmadı

Motorinin litre fiyatına yapılan yeni zamla 100 TL sınırı aşıldı. Yapılan zammın ulaşımdan gıdaya kadar tüm fiyatlara yansıyacağı belirtilerek iktidarın ekonomi politikaları eleştirildi.

Motorinin litre fiyatına 17 Eylül’den itibaren geçerli olmak üzere zam yapıldı. Artışın pompaya yansımasıyla Ankara’da motorinin litresi 101,50 liraya yükseldi. Vatandaşlar, motorine gelen zammın ulaşımdan gıdaya kadar tüm fiyatlara yansıyacağını belirterek alım gücündeki düşüşe tepki gösterdi.

Zam her şeyi etkileyecek

Ekonomi politikalarının enflasyonu düşürmekte etkili olmadığını ifade eden bir vatandaş motorin fiyatındaki artışın temel ihtiyaçlara yansıyacağını söyledi: “‘Enflasyonu düşüreceğiz’ dediler, düşüremediler. Petrole yüklenen zam peş peşe her şeyi etkiliyor. Türkiye’de litresi 100 lira olmuş. Sebzeyi, meyveyi, ulaşımı, her şeyi etkileyecek bu zam. Asgarî ücret 27 bin lira, emeklinin maaşı 23 bin 500 lira. Bunların hepsinin bir şekilde yükselmesi, herkesin maaşının yükselmesi lazım.” Başka bir vatandaş da motorin zammının toplu ulaşım ve şehirler arası taşımacılığı da etkileyeceğini belirterek, “Toplu taşıma kullanan Ankaralılara bunun yansıması nasıl olur bilemem. Elbette şehir içi ulaşım ücretleri zamlanacak. Şehirler arası otobüs yolculukları, nakliye, hepsi artacak” dedi.

Enflasyon hedefleri 17 kez değişti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, Türkiye’de yüksek enflasyonun İran, ABD ve İsrail ekseninde tırmanan jeopolitik krize bağlandığı yönündeki açıklamaları, resmî verilerin tarihsel akışıyla çelişti. Şimşek’in, “Savaş olmasaydı enflasyon en az 7 puan daha aşağıda olurdu, yılı yüzde 21-22 aralığında kapatacaktık” sözleri ekonomi yönetiminin dezenflasyon anlatısının merkezinde yer alsa da rakamlar krizin etkisi ortaya çıkmadan aylar önce enflasyonun hızla arttığını gösterdi. Türkiye ekonomisi 2026’ya, savaşın fiyatlama davranışlarına henüz yansımadığı bir dönemde bile güçlü bir enflasyon baskısıyla girdi.

Şimşek’in, “Hedeflerin tutmadığı yönündeki algı doğru değil” değerlendirmesi de son beş yılın ekonomi yönetimi performansıyla örtüşmüyor. 2021’den bu yana Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve ekonomi yönetimi, enflasyon hedeflerini toplam 17 kez yukarı yönlü revize etti.

Haber Merkezi