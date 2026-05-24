"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 MAYIS 2026 PAZAR - YIL: 57

Hürriyetin Aile ve Gençlik üzerindeki etkileri

24 Mayıs 2026, Pazar 14:33
Büyük İslam Alimi ve Mütefekkiri Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri, vefatının 66. yılında düzenlenecek özel bir programla rahmet ve dualarla yâd edilecek. “Hürriyetin Aile ve Gençlik Üzerindeki Etkileri” başlığıyla gerçekleştirilecek programa akademisyenler, eğitimciler ve çok sayıda davetli katılacak.

https://www.youtube.com/live/WvKngv_WZv8?si=G4XdluWC4N9zxMYt

Programda Prof. Dr. Ahmet Yıldız, Dr. Gökhan Kızılırmak, Eğitimci-Yazar Ahmet Dursun ve Eğitimci-Yazar Şükrü Bulut konuşmacı olarak yer alacak. Ayrıca Dr. Bahri Güngördü ve Tasavvuf Musikî Heyeti tarafından musikî dinletisi sunulacak.

Etkinlik, 24 Mayıs 2026 Pazar günü saat 14.30’da Köln’deki Stadthalle Mülheim’da gerçekleştirilecek. Program aynı zamanda EuroNur.tv üzerinden canlı yayınlanacak. Türkiye saati ile canlı yayın başlangıcı 15.30 olacak.

Katılımın ücretsiz olduğu program; AKEV, BMPD, EuroNur, IJZA ve Yeni Asya’nın katkılarıyla düzenleniyor.

Tarih: 24 Mayıs 2026 Pazar

Saat: 14.30 (Almanya) / 15.30 (Türkiye)

Yer: Stadthalle Mülheim – Jan-Wellem-Straße 2, 51065 Köln

Canlı Yayın: EuroNur TV YouTube Kanalı

Giriş: Ücretsiz

 

Haber Merkezi

