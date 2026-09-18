“Hani Gabar’da petrol bulmuştuk?”

Artvin’in Hopa ilçesinde vatandaşlar, akaryakıta yapılan zamma tepki gösterdi.

Hopa’da taksicilik yapan bir esnaf, “Mazotun litresi 46 lirayken şehir içi ulaşım 240 liraydı. Şimdi mazot 100 liraya dayandı, ücret yine 240 lira. Mazota gelen zamları yansıtamıyoruz” diye konuştu.

Hopalı Ramazan Balcıoğlu ise petrol bulunduğuna yönelik açıklamalara rağmen akaryakıt fiyatlarının yükselmesine tepki göstererek, ironik ifadeler kullandı: “Gabar’da petrol bulduk ya biz, şimdi ülkenin bütün istasyonlarına yansıyacak bu. Yani nasıl yansıyacak? Bildiğiniz gibi zamla yansıyacak. Hani biz petrol bulmuştuk? Hani ülkemizin her tarafında petrol fışkırıyordu? Ülkemizdeki insanlar rahatlayacaktı. Ne oldu? Bir tarafta yukarı çıkıyoruz, bir tarafta aşağı iniyoruz.”

Artvin - Anka

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Osmaniyeli çiftçi: Traktör yerinden kıpırdamayacak artık

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde vatandaşlar mazota gelen 4 lira 81 kuruşluk zamma tepki gösterdiler. Bir çiftçi, “Mazot üç haneli oldu, traktör yerinden kıprayamayacak artık. Kara sabana, öküze artık döneceğiz.

Ağlayacak hale geldik, eski sisteme döneceğiz” dedi. Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde Mazota gelen 4 lira 81 kuruşluk zam tepkiyle karşılandı. Motorinin litre fiyatının 100 lirayı aşmasına tepki gösteren çiftçi, “Ağlayacak hale geldik” diye konuştu. Bir çiftçi de pahalılık nedeniyle işin içinden çıkamadıklarını söyleyerek, “100 lira oldu işte, çok pahalı. Alamıyoruz, gücümüz yetmiyor. Hem çiftçiyim hem mal besliyorum. Tarlalar kalacak ekemeyeceğiz, süremeyeceğiz” dedi.

Osmaniye - Anka

