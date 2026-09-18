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18 EYLÜL 2026 CUMA - YIL: 57

'Yapay zekaya güvenmeyin'

18 Eylül 2026, Cuma 00:32
Yapay zekânın her alanda kullanımı yaygınlaşırken, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yapay zekânın doktorlara yardımcı olabileceğini ancak doktorların yerini almaması gerektiğini söyledi.

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Yapay zekaya acil kapatma düğmesi

 

Son günlerde yapay zekâ alanında bazı ‘yavaşlama’ tartışmaları gündeme geldi. Uzman isimler, yapay zekâya her alanda güvenilmemesi gerektiğinin altını çiziyor. Özellikle kişisel bilgilerin, ChatGPT, Gemini, Grok gibi sohbet robotlarıyla paylaşılmaması gerekiyor. Kimlik bilgilerinden banka hesap numaralarına, sağlık kayıtlarından şirket sırlarına kadar pek çok veri, sohbet kayıtlarında saklanabiliyor ve model eğitiminde kullanılabiliyor. Siber güvenlik uzmanları bu hususa dikkat çekerken önemli bir uyarı da doktorlardan geliyor.

“Doktorumun robot olmasını istemem”

Avrupa Parlamentosu’nda yaptığı yıllık Avrupa Birliği’nin Durumu konuşmasında von der Leyen ‘Doktorumun, en iyi teşhis veya tedavi kararını verebilmek için gerekli tüm verilere yapay zekâ aracılığıyla anında erişebilmesini ister miyim? Evet, elbette. Ama doktorumun yapay zekâ destekli bir robot olmasını ister miyim? Hayır, elbette istemem. Kanser olup olmadığımı bana bir robotun söylemesini istemiyorum” ifadelerine yer verdi.

Yapay zekâ doktorların yerini alamaz

Eskiden doktor olarak çalışan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de insanların sağlık konusunda yapay zekâya güvenmemesi gerektiğini belirtiyor. Leyen, yaptığı son konuşmasında yapay zekânın Avrupa’da sağlık hizmetlerini iyileştirebileceğini ancak doktorların yerini asla almaması gerektiğini söyledi.

Risklere dikkat

Son araştırmalar, dil modellerinin tıbbî tavsiye ararken tehlikeli bir araç olabileceğini ortaya koyuyor; çünkü aciliyet düzeyini her zaman doğru değerlendiremiyorlar. Uzmanlar ayrıca biyolojik verilerin hassasiyeti ve yapay zekâ modellerinin bu verilere nasıl erişebileceğine dair somut çerçevelere duyulan ihtiyaç konusunda uyarıda bulundu.

Haber Merkezi

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