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18 EYLÜL 2026 CUMA - YIL: 57

ABD: Trump, Netanyahu ile yolları ayırdı

18 Eylül 2026, Cuma 02:05
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD ve İsrail ilişkilerine ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulunarak “Trump, Netanyahu ile yollarını ayırma iradesi göstermiştir” ifadelerini kullandı.

All-In Podcast tarafından gerçekleştirilen bir konferansta konuşan Vance, “İsrail askerî teknoloji ve istihbarat paylaşımı konularında elbette önemli bir ortak olmuştur. ABD bazen İsrail ile aynı fikirde olmamaktadır” sözlerini sarf etti. Açıklamasında, “NATO bünyesinde son derece önemli birçok ilişkimiz ve ortaklığımız bulunuyor. Bu durum, Orta Doğu politikamızın İsrail’e tabi olmasına izin veremeyeceğimiz gibi Avrupa dış politikamızı da tamamen NATO’ya tabi kılacağımız anlamına gelmez” diyen Vance, “Ortak hareket etmemiz gerektiğinde insanlarla birlikte çalışacağız, anlaşamadığımız noktalarda ise ayrışacağız” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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Sanders’tan İsrail’e silah satışına tepki

ABD’li Senatör Bernie Sanders, X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Donald Trump yönetiminin İsrail’e yüklü silah satışı kararına tepki gösterdi.

Sanders, “Amerikan halkı, İsrail’in Gazze’de yürüttüğü soykırımı finanse etmekten bıkmış ve usanmış durumda. Şimdi de Trump, bu politikasını daha da sertleştirerek, bizim vergi mükelleflerimizin paralarını kullanarak aşırılıkçı Netanyahu hükümetine 2,8 milyar dolarlık bomba gönderiyor” değerlendirmesini yaptı. Söz konusu silah satışının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Sanders, Kongre’nin söz konusu satışı bloke etmesi gerektiğine dikkati çekti.​​​​​​​

Washington - aa

 

AA

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