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18 EYLÜL 2026 CUMA - YIL: 57

Millî iradenin darağacına gönderildiği gün

18 Eylül 2026, Cuma 02:09
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Menderes, Zorlu ve Polatkan’ın idamlarının 65. yılında, Türkiye’nin demokrasi yürüyüşünün kesintiye uğradığını ve millî iradenin ağır yara aldığını söyledi.

Ankara - Mehmet Kara
[email protected]

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ın idam edilmesinin yıldönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, “16 ve 17 Eylül tarihleri, Demokrat Parti ailesi için yalnızca bir matem günü değildir. Aynı zamanda demokrasiye, hukuka, millî iradeye ve hürriyete sahip çıkma irademizi yenilediğimiz bir gündür” dedi.

Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ın millet iradesinin sandıkta tecelli ettiği bir Türkiye idealinin bedelini hayatlarıyla ödeyen üç devlet adamı olduğunu belirten Uysal, “Bugün, 65 yıl sonra, yalnızca üç insanın idam edildiği bir günü değil; Türkiye’nin demokrasi yürüyüşünün zorla kesintiye uğratıldığı, millî iradenin darağacına gönderildiği ve hukuk devletinin ağır bir yara aldığı o karanlık günleri hatırlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Hiçbir siyasî hesaplaşma hukukun yerini alamaz

“Siyasetçiler eleştirilebilir, hükümetler değiştirilebilir, iktidarlar sandıkta kaybedebilir. Fakat hiçbir siyasî ihtilafın nihaî çözümü darağacı olamaz” diyen Uysal şöyle dedi: “Hiçbir iktidar mücadelesi, millî iradenin silah zoruyla askıya alınmasını meşru kılamaz. Hiçbir siyasî hesaplaşma, hukukun üstünlüğünün yerini alamaz. İşte 65 yıl sonra bize düşen en önemli görev, geçmişin acısını yalnızca hatırlamak değil, o acının tekrar yaşanmaması için demokrasiyi ve hukuk devletini daha güçlü savunmaktır. Çünkü milletin iradesinin üzerinde hiçbir vesayet, hiçbir güç ve hiçbir makam olamaz.”

Millî irade vesayete teslim edilmemeli

Demokrat Parti’nin mücadelesin, 65 yıl önce darağacında hayatlarını kaybedenlerin hatırasını yaşatmakla sınırlı olmadığını, onların temsil ettiği hürriyet, demokrasi, millî irade, hukuk ve kalkınma idealini gelecek nesillere taşımak olduğunu ifade eden Uysal, “Bir daha hiçbir sandığın iradesinin silah zoruyla yok sayılmaması; Bir daha Türkiye’nin demokratik geleceğinin vesayet anlayışlarına teslim edilmemesi için mücadele etmektir. 65 yıl önce darağacında hayatlarını kaybeden üç devlet adamının hatırasına verilecek en anlamlı cevap, daha fazla demokrasi, daha fazla hukuk ve daha güçlü bir millî iradedir. Bu vesileyle; Demokrat Parti’nin merhum Genel Başkanı ve Başbakanı Adnan Menderes’i, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu’yu, Maliye Bakanı Hasan Polatkan’ı idam edilişlerinin 65. yılında rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz” şeklinde konuştu.

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