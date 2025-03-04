Bir mucize olarak Kur'ân-ı Kerîm

Ramazan ayı boyunca her gün 17.00'de yeni video yayında!
- Mû'cizât-ı Kur'âniye konuşacağımız Ramazan Özel programının ilk videosunda 'Kur'ân nedir? Tarifi nasıldır?' başlığı altında Kur'ân'ın bir mucize oluşunu konuştuk.
- Videoyu izleyip beğenerek bize destek olabilirsiniz. Kanalımıza da ücretsiz abone olarak büyümemize yardım edebilirsiniz.
Ramazan ayı boyunca her gün 17.00'de yeni bir programla sizlerleyiz! Hafta içi Mû'cizât-ı Kur'âniye; hafta sonu ise Ramazan, İktisad ve Şükür Risaleleri üzerine konuşacağız. Bu mübarek günlerde sizleri de aramızda görmek istiyoruz.
Hayırlı Ramazanlar.