LGS 1. nakil sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, LGS kapsamında 4 Ağustos'ta açıklanan yerleştirme sonuçlarının ardından bugün de yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları "meb.gov.tr" adresinden açıklandı.

Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları, 8-12 Ağustos'ta alınacak, sonuçlar ise 14 Ağustos'ta ilan edilecek. İkinci nakil yerleştirme sonuçlarının ardından 15-21 Ağustos'ta boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak. AA

Okunma Sayısı: 317

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.