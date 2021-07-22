"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 TEMMUZ 2021 CUMA - YIL: 52

Online bayramlaşma gerçekleşti

22 Temmuz 2021, Perşembe
Okurlarımızın, milletimizin ve İslam âleminin Kurban Bayramını tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Bayramın ikinci günü düzenlenen online bayramlaşma programımız coşku ve uhuvvetle gerçekleşti.

15.00'te başlayan program Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik'in açış konuşmasından sonra Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Çiftkaya'nın yapacağı Risale-i Nur dersiyle devam etti.

Euronur TV'den de canlı olarak yayınlanan programda, ülke içi ve dışındaki 17 hizmet mahallinin sekreterleri de konuştu.

Okunma Sayısı: 1795
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Necati

    20.7.2021 13:00:24

    Tebrik ederiz. Onli-ne bayramlaşma çok önemli bir hizmet. Tüm dünya ile bayramlaşma imkanı sunuyor. Allah razı olsun.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Fikir hürriyeti yoksa baskı var demektir

Çiftçinin borcu 72 kat attı

Lübnan’da ilaç tükendi; Eczaneler zorunlu kapanma kararı aldı

Trudeau: Kanada’da İslamofobiye yer yok

Küresel e-ticaret 5 trilyon dolara koşuyor

ÖTV indirimi şart

Dönüş yoğunluğu başladı

Türkiye'de uygulanan aşı miktarı 65 milyonu grçti

Johnson'ı 'yalancılıkla' suçlayan milletvekili Butler, oturumdan çıkarıldı

Meteoroloji, Orta ve Doğu Karadeniz'i uyardı

Afgan göçü her zamanki gibi

Dünyada son 24 saatte neler yaşandı?

İtalya'da salgına yönelik OHAL yıl sonuna kadar uzatıldı

Türkiye'de vaka sayısı artmaya devam ediyor

İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı

'Suriye'de 10 kişiden 9'u yoksulluk içinde'

Lübnan İsrail'in ihlallerini BM'ye taşıyacak

Mercedes elektrikli araçlara 40 milyar dolar yatırım yapacak

3 milyar 760 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

Sakarya, Kocaeli ve Düzce'de denize girmek yasaklandı

En Çok Okunanlar

Genel

Vitor Pereira 4 futbolcuyu istemiyor
Genel

Dünyada son 24 saatte neler yaşandı?
Genel

Tokyo Olimpiyatları'ndaki vaka sayısı 106'ya yükseldi
Genel

ÖTV indirimi şart
Genel

Dönüş yoğunluğu başladı
Genel

Johnson'ı 'yalancılıkla' suçlayan milletvekili Butler, oturumdan çıkarıldı
Genel

Meteoroloji, Orta ve Doğu Karadeniz'i uyardı
Genel

Lübnan’da ilaç tükendi; Eczaneler zorunlu kapanma kararı aldı
Genel

Türkiye'de uygulanan aşı miktarı 65 milyonu grçti
Genel

Özbekistan 24 Ekim'de sandık başına gidecek

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.