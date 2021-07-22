Online bayramlaşma gerçekleşti

Okurlarımızın, milletimizin ve İslam âleminin Kurban Bayramını tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Bayramın ikinci günü düzenlenen online bayramlaşma programımız coşku ve uhuvvetle gerçekleşti.

15.00'te başlayan program Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik'in açış konuşmasından sonra Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Çiftkaya'nın yapacağı Risale-i Nur dersiyle devam etti. Euronur TV'den de canlı olarak yayınlanan programda, ülke içi ve dışındaki 17 hizmet mahallinin sekreterleri de konuştu.

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