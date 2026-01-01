19 şehirde okullar yarın da tatil

Hava şartları sebebiyle birçok ilde eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Elazığ'da kar yağışı ve buzlanma sebebiyle eğitime bir gün daha ara verildi.

Vali Numan Hatipoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili öğrenciler, yazdıklarınızı okuyorum. Bir yandan da meteorolojiyi takip ediyorum. 2 Ocak'ta da maalesef okullarınızda olmayacaksanız. Dileğim, pazartesi günü zinde ve hazır bir şekilde okullarınızda olmanız. Lütfen bol kitap okuyun ve derslerinize çalışın. Sizleri seviyoruz." ifadelerine yer verdi.

Elazığ'da etkisini sürdüren kar yağışı dolayısıyla eğitime 3 gün ara verilmişti.

Kahramanmaraş

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojinin son değerlendirmesine göre il genelinde kar yağışının akşam saatlerine kadar aralıklı sürmesinin beklendiği, cuma ve cumartesi günleri kuvvetli buzlanma ve don riskinin bulunduğu bildirildi.

Hava şartları sebebiyle muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla eğitime 1 gün ara verildiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Öğrenci ve vatandaşlarımızın güvenliği dikkate alınarak 2 Ocak Cuma günü, Kahramanmaraş genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu kreş-anaokuluna devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personel idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur."

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) ile Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesinde (KİÜ) de eğitime yarın ara verildi.

KSÜ'den yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kentte kar, don ve buzlanma riskinin devam ettiği belirtilerek, tedbir amacıyla 2 Ocak 2026 Cuma günü merkez ve bağlı ilçelerde eğitim-öğretime bir gün ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, bu tarihte yapılması planlanan sınavların ileri bir tarihe ertelendiği, üniversitedeki iş ve işlemlerin ise yeterli idari personelle sürdürüleceği kaydedildi.

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesinden yapılan açıklamada ise yaşanan hava şartları ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve akabinde meydana gelebilecek buzlanma dolayısıyla üniversitemizde 2 Ocak 2026 Cuma günü eğitime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca yöneticilik görevi bulunan personel hariç olmak üzere hamile ve engelli personel, 60 yaş ve üzeri çalışanlar ile anasınıfı ve kreş çağında çocuğu bulunan personelimiz 1 gün süreyle idari izinli sayılacaklardır."

Şırnak

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle resmi ve özel kreşler, anaokulları, ortaokul ve liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yarın da eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile kamu çalışanlarının yanı sıra kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarında devam eden kadın kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Şırnak'ta etkisini sürdüren kar yağışı dolayısıyla eğitime 2 gün ara verilmişti.

Hakkari

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, il genelinde kar kalınlığının yerleşim yerlerinde bir, kırsal alanlarda ise iki metreyi aştığı belirtildi.

Meteorolojik veriler doğrultusunda devam eden kar yağışının gün batımına doğru etkisini azaltması, gece saat 00.00'dan Cuma sabahı 06.00'ya kadar yoğun şekilde etkili olmasının beklendiğine yer verilen açıklamada, özellikle yüksek kesimlerve riskli yol güzergahlarında çığ tehlikesinin olduğu, hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesinin ulaşım ve günlük yaşam açısından risk oluşturabileceğinin değerlendirildiği vurgulandı.

Oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi, vatandaşlar ile öğrencilerin can güvenliğinin sağlanması amacıyla bazı tedbirlerin alındığına yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yoğun kar yağışı, çığ ve buzlanma riski nedeniyle il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında 2 Ocak 2026 Cuma günü bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Ayrıca, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde (RAM) randevusu bulunan öğrenciler ile engelli bireylerin ulaşım sürecinde karşılaşabilecekleri riskler göz önünde bulundurularak, can güvenliklerinin sağlanması amacıyla RAM'larda da aynı tarihte hizmete ara verilmesi uygun görülmüştür."

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan, hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp, böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlığı bulunan kamu görevlileri, 0-12 yaş arası çocuğu bulunan kamu çalışanı çiftlerden anne veya babadan birinin idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Gaziantep

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre yarın kentte hava sıcaklıklarının düşmesi ve buzlanma riskinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, "Öğrenci ve eğitimcilerimizin sağlığı ve trafikte yaşanacak olumsuz durumlar göz önünde bulundurularak, il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim veren tüm resmi ve özel eğitim-öğretim kurumları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kreş ve gündüz bakımevleri ile Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Kur'an kursları 2 Ocak 2026 Cuma günü bir gün süreyle tatil edilmiştir." denildi.

Ayrıca kamu kurumlarında çalışan engelli, ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kentte etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle eğitime dün ara verilmişti.

Düzce

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, resmi ve özel tüm örgün, yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ve Kur'an kursları dahil) eğitim öğretime yarın ara verildiği bildirildi.

Kamu kurumlarında görevli hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden kadın personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Bolu

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada da yarın il genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ve Kur’an kursları dahil) eğitim-öğretime ara verildiği bildirildi.

Kamu kurumlarında görevli hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden kadın personelin aynı gün idari izinli sayılacağı belirtilen açıklamada, sağlık ve güvenlik birimleri başta olmak üzere 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerdeki personelin durumunun ilgili birim amirleri tarafından değerlendirileceği kaydedildi.

Amasya

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre, beklenen yoğun kar yağışı ile buzlanma ve tipi nedeniyle kent genelinde tüm eğitim kurumlarında 2 Ocak'ta eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, ayrıca kamu kurumlarında görevli hamile, engelli personel ve engelli çocuğu olan anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personelin bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kars

Valilikten yapılan açıklamada, il ve ilçelerde devam eden yoğun kar yağışı ile hava şartları nedeniyle resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kursları dahil) eğitim ve öğretime 2 Ocak Cuma günü tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerin de yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.

Kars Valisi Ziya Polat, sosyal medya hesabından öğrencilere yönelik yaptığı paylaşımda, "Sevgili çocuklar yılın ilk güzel haberi sizler için, bereketli kar yağışı nedeniyle yarın okulları tatil ediyoruz, karın tadının çıkarın dikkatli olun, üşütmeyin. Kitap okumayı da unutmayın, iyi tatiller." ifadelerini kullandı.

Malatya

Malatya Valisi Seddar Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, kentte etkili olan kar yağışı sonrası tipi ve buzlanma tehlikesine karşı okulların yarın da tatil edildiğini duyurdu.

Yavuz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İlimizde etkili olan yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak amacıyla 2 Ocak 2026 Cuma günü ilimiz genelinde tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları, rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kurslarında (yetişkinlere yönelik kurslar hariç) eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel, malül ve gaziler, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personel, aynı gün idari izinli sayılacaktır."

Kentte etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle eğitime dün ara verilmişti.

Muş

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre kent genelinde etkisini sürdüren kar yağışının yarın da devam edeceği belirtildi.

Yoğun kar yağışı ile yüksek kesimlerde çığ riski oluşacağınının tahmin edildiğine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2 Ocak 2026 Cuma günü ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversite hariç) eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik rahatsızlığı olan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personel de bir gün idari izinli sayılacaktır."

Çorum

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte hava şartlarının hakim olduğu kaydedildi.

Buzlanma ve don ihtimaline karşı il genelinde okullarda eğitime bir gün ara verildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz genelinde resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde ve Kur'an kurslarında valiliğimiz kararıyla eğitim öğretime 2 Ocak Cuma günü 1 gün süreyle ara verilmiştir. Okullara ara verilen günde çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden kadın personel, malul, engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır."

Yozgat

Valilikten yapılan açıklamada, kentte kar yağışının devam ettiği, düşük hava sıcaklığına bağlı buzlanma ve sis riski bulunduğu ifade edildi.

Meteorolojik verilere göre ilde aralıklı kar yağışının akşam saatlerine kadar devam edeceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hissedilen hava sıcaklığının eksi 17 dereceye kadar düşeceği, aşırı buzlanma ve yer yer sis görüleceğinin anlaşılması sebebiyle oluşabilecek risklerin önüne geçmek amacıyla il merkezimiz ve tüm ilçelerimizde, 2 Ocak Cuma günü tüm kademedeki okullarımızda eğitim ve öğretime bir gün ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personelimiz ile okul öncesi eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan annelerimiz idari izinli sayılacaktır."

Zonguldak

Vali Osman Hacıbektaşoğlu, ABD merkezli sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, kentte etkisini sürdüren hava şartları ile yarın sabahtan itibaren oluşacak don tehlikesine karşı 2 Ocak Cuma günü resmi ve özel örgün ile yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime ara verildiğini duyurdu.

Özel kreş, gündüz bakımevi, çocuk kulüpleri ve rehabilitasyon merkezleri ile il genelinde planlanan tüm e-sınav faaliyetlerinin de aynı tarihte iptal edildiğini belirten Hacıbektaşoğlu, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağını bildirdi.

"Alınan tedbire uyulması büyük önem taşımaktadır"

Don tehlikesine karşı da motosiklet, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkışı yarın 12.00'ye kadar kent genelinde yasaklandı.

Valiliğin sosyal medya hesabındaki paylaşımda, "İlimizde etkisini sürdüren hava şartları ve sabah saatlerinde oluşacak don tehlikelerine karşı motosiklet, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkışı 1 Ocak 2026 Perşembe günü ile 2 Ocak 2026 Cuma günü saat 12.00’ye kadar ilimiz genelinde yasaklanmıştır. Sürücülerin can güvenliğini korumak ve olası kazaları önlemek amacıyla alınan tedbire uyulması büyük önem taşımaktadır." ifadelerine yer verildi.

Ağrı

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda yarın il genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiğine dikkat çekildi.

Oluşabilecek buzlanma riski dikkate alınarak, tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiği belirtilen açıklamada, hamile ve engelli kamu çalışanları, çocuğu kreş ve anaokuluna giden anneler ile kronik rahatsızlığı olan personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Sivas

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan veriler doğrultusunda, kentte etkili olan yoğun kar yağışının gece saatlerine kadar devam etmesi ve sıcaklık değerlerinin düşmesine bağlı olarak kuvvetli buzlanma riskinin olduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Başta ulaşım olmak üzere oluşabilecek muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir amacıyla il genelinde, resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim, rehberlik araştırma merkezleri ve rehabilitasyon merkezleri) Valiliğimiz kararıyla 2 Ocak Cuma günü bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde, kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunanlar ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır."

Batman

Valilikten yapılan açıklamada, yarın kentte devam eden hava şartları, gece saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarının daha da düşmesinin beklenmesi, buna bağlı olarak buzlanma ve don riskinin artacağı belirtildi.

Bu nedenle yarın ildeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiği bildirilen açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Batman'da etkisini sürdüren kar yağışı dolayısıyla eğitime 2 gün ara verilmişti.

Tokat

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kent genelinde yoğun kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor.

Buzlanma riski ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar nedeniyle kent genelinde yarın eğitime ara verildi.

Bartın

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre, il genelinde bu gece ve yarın hissedilen hava sıcaklıklarının sıfırın altında 11 dereceye kadar düşmesinin ve kuvvetli buzlanma tehlikesi oluşacağının beklendiği; ulaşımda meydana gelebilecek aksaklıklar ve yaşanabilecek diğer olumsuzlukların değerlendirildiği belirtildi.

Bu doğrultuda 2 Ocak Cuma günü il genelinde özel ve resmi tüm eğitim kurumlarında (kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul, liseler ile halk eğitim, özel öğretim, gündüz bakımevleri ve Kur'an kursları) eğitime ara verildiği bildirilen açıklamada, "Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel ile çocuğu kreşe ve anaokuluna devam eden kadın personel de 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır. Sağlık, güvenlik ve 24 esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir." ifadeleri kullanıldı.