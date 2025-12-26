"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 ARALIK 2025 CUMA - YIL: 56

38 ile kuvvetli kar yağışı uyarısı!

26 Aralık 2025, Cuma 17:38
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bazı illere kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren Sakarya'nın güney ve doğusunun yüksekleri ile Kocaeli'nin güneyinde, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile Trabzon ve Giresun'un yükseklerinde kuvvetli, Rize ve Artvin'in yükseklerinde yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor.

 

Kar yağışlarının yarın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Bu gece saatlerinden itibaren Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu'nun kuzeyi, Sinop'un batısı ile Zonguldak ve Bartın'ın yüksek kesimlerinde de kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışları bekleniyor.

Bölgede yarın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışlarının, pazar günü öğle saatlerinden sonra tekrar kuvvetleneceği tahmin ediliyor.

Yarın sabah saatlerinden itibaren ise Sivas, Yozgat'ın doğusu, Kayseri, Nevşehir'in doğusu, Niğde'nin güneyi ve doğusu ile Konya'nın Ereğli ve Halkapınar ilçelerinde beklenen kuvvetli kar yağışının yarın akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Yarın öğle saatlerinden itibaren de Diyarbakır'ın kuzeydoğusu (Kulp, Lice Hazro, Diyarbakır Şanlıurfa yolu Karacadağ mevkisi), Batman'ın kuzeyi (Kozluk, Sason), Siirt'in kuzey ve doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Yağışların pazar günü ilk saatlerde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Yarın sabah saatlerinden itibaren Erzincan, Elazığ, Tunceli, Erzurum, Ardahan ve zamanla Iğdır'ın yüksekleri, Ağrı, Kars ve akşam Van'da kuvvetli, Bingöl, Bitlis, Muş, akşam saatlerinden itibaren Hakkari, Şırnak'ın kuzey ve doğusunda yer yer yoğun kar yağışları görüleceği tahmin ediliyor.

Kar yağışlarının bölgenin batısında yarın gece saatlerinde, doğusunda pazar günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Vatandaşların ulaşımda aksama, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerekiyor.

İstanbul'da İzlanda kökenli soğuk hava dalgası uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamaya göre de bugünden itibaren İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin kuzey ve iç bölgeleri, İzlanda soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek.

İstanbul'da bulutlu havanın yerini soğuk havanın etkisine ve fırtınaya bırakması öngörülüyor. Soğuk havanın da kentte 6 ila 8 gün etkili olması bekleniyor.

Kentte sıcaklıkların bu geceden itibaren 5 dereceler civarına gerileyeceği, bölgedeki sıcaklıkların ise dondurucu seviyedeki sıfır derecelere ineceği tahmin ediliyor.

Kentte etkili olacak rüzgarın zaman zaman fırtına şeklinde saatte 30 ila 60 kilometre esmesi, beraberinde aralıklı yağış geçişlerinin yaşanması öngörülüyor.

Şehrin büyük bölümünde yağmur şeklinde görülecek yağışların Avrupa Yakası'nın Arnavutköy, Eyüpsultan ve Sarıyer gibi kuzey bölgelerinde, Anadolu Yakası'nın Beykoz, Çekmeköy, Şile, Kartal, Sancaktepe, Sultanbeyli, Pendik, Tuzla gibi yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur ve hafif kar şeklinde olabileceği beklenirken, beraberinde buzlanma ve don uyarısı yapılıyor.

AA

Okunma Sayısı: 425
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Muhalefet savunmada

    İktidar milleti böldü

    Açılım komisyonunda geri adım

    Almanya, Gazze Uluslararası İstikrar Gücü'ne katılmayacağını açıkladı

    Mısır: Netanyahu bölgeyi ateşe vermeye çalışıyor

    PAYCO'ya yönelik soruşturmada 21 şüpheliye tutuklama talebi

    38 ile kuvvetli kar yağışı uyarısı!

    Gazze'de İsrail’in saldırılarına rağmen hafız olan 500 öğrenciye icazet töreni yapıldı

    İsrail, Lübnan'ın güneyine ve doğusuna hava saldırıları düzenledi

    Suriye'nin Süveyda iline bilinmeyen bir savaş uçağı hava saldırısı düzenledi

    California'da fırtına ve sel : 3 kişi öldü

    Çocuklarının görsellerini sosyal medyada paylaşanlara "yaptırım" uyarısı

    ABD: Kamboçya ile Tayland arasındaki çatışmalardan endişeliyiz

    "Genişletilmiş 2025 Kudüs Raporu" açıklandı: "İsrail istediğini rahat bir şekilde yaptı"

    Sıcaklıklar 4 ila 10 derece düşecek

    Gazze direnç ve umut mesajı taşıyor

    Yeni bir oyun mu?

    Fatura yine vatandaşa

    Tacikistan-Afganistan sınırında çatışma çıktı: 5 kişi öldü

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Fatura yine vatandaşa
    Genel

    "Genişletilmiş 2025 Kudüs Raporu" açıklandı: "İsrail istediğini rahat bir şekilde yaptı"
    Genel

    Hayber Camii ibadete açıldı
    Genel

    Yeni bir oyun mu?
    Genel

    Sıcaklıklar 4 ila 10 derece düşecek
    Genel

    Düşen jetle ilgili soruşturma derinleştirildi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Tacikistan-Afganistan sınırında çatışma çıktı: 5 kişi öldü
    Genel

    Gazze direnç ve umut mesajı taşıyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.