Balıkesir’de toprak kayması: Tren raydan çıktı

Balıkesir’in Savaştepe ilçesinde meydana gelen toprak kayması yüzünden Bandırma-İzmir seferini yapan E 68012 sefer sayılı yolcu treni raydan çıktı, 16 yaşındaki bir yolcu hafif şekilde yaralandı.

Tren Bandırma istikametinden İzmir yönüne seyir halindeyken, bölgede toprak kayması meydana geldi. Zemindeki hareketlilik sebebiyle 2 makinist, 4 vagon görevlisi ve 143 yolcunun bulunduğu tren raydan çıktı. 143 yolcu tahliye edilirken, hattaki çalışmaların 7 saati aşkın süredir devam etmesi nedeniyle İzmir, Bandırma, Eskişehir ve Ankara yönlü çok sayıda tren seferi iptal edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Haber Merkezi

