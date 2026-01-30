Balıkesir’de toprak kayması: Tren raydan çıktı

Balıkesir’in Savaştepe ilçesinde meydana gelen toprak kayması yüzünden Bandırma-İzmir seferini yapan E 68012 sefer sayılı yolcu treni raydan çıktı, 16 yaşındaki bir yolcu hafif şekilde yaralandı.
Tren Bandırma istikametinden İzmir yönüne seyir halindeyken, bölgede toprak kayması meydana geldi. Zemindeki hareketlilik sebebiyle 2 makinist, 4 vagon görevlisi ve 143 yolcunun bulunduğu tren raydan çıktı. 143 yolcu tahliye edilirken, hattaki çalışmaların 7 saati aşkın süredir devam etmesi nedeniyle İzmir, Bandırma, Eskişehir ve Ankara yönlü çok sayıda tren seferi iptal edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Haber Merkezi