Uhuvvet ve muhabbet bağlarını güçlendiren buluşma

YENİ ASYA ŞANLIURFA OKURLARI VE BEDİÜZZAMAN EĞİTİM KÜLTÜR SANAT VAKFI TARAFINDAN DÜZENLENEN BAHAR PİKNİĞİ; BİRLİK, BERABERLİK, TESANÜD VE MUHABBETE VESİLE OLDU.

Muhammed AKBAŞ - ŞANLIURFA

Bağ evinde gerçekleştirilen piknik programı, cemaat birlikteliğini pekiştiren hem manevî, hem de sosyal açıdan bir çok faaliyet ve etkinliklerle oldukça istifadeli geçti. Sabah saatlerinde başlayan program, Muharrem Aksoy ve Fethi Rahat hocanın seslendirdiği ilâhiler ve gazellerle başladı.

MÜFRİTÂNE İRTİBAT DERSİ

Çocukların oyunlarıyla renklenen piknik, öğle namazının ardından Yeni Asya Gazetesi yazarı eğitimci Sabahattin Yaşar’ın Risale-i Nur’dan “müfritane irtibat” konulu dersiyle devam etti. Katılımcılar, dersten sonra Şanlıurfa’nın meşhur kebap ikramıyla donatılmış bir sofrada bir araya geldi.

GENÇLER YARIŞMALARLA KAYNAŞTI

Yemek sonrasında düzenlenen futbol turnuvası ve bilek güreşi müsabakalarıyla piknikte sportif bir heyecan yaşandı. Özellikle gençlerin ve çocukların aktif rol aldığı yarışmalar, okuyucularımız arasında dostluk köprülerini güçlendirdi. İkindi namazının kılınmasının ardından program, katılımcıların memnuniyet ifadeleriyle sona erdi.

TESÂNÜD VE MUHABBET İÇİN GÜÇLÜ ADIMLAR

Bediüzzaman Vakfı Başkanı Ahmet Zorlu, Diyarbakır’dan gelen misafirler ve Yeni Asya yazarlarının da katıldığı etkinlikte konuşan katılımcılar, bu tür buluşmaların cemaat içinde tesanüd (dayanışma), uhuvvet (kardeşlik) ve ihlâs (samimiyet) bağlarını güçlendirdiğini vurguladı. Programın organize edilmesinde emeği geçen Şanlıurfa Sosyal Komisyonu’na teşekkür edilirken, benzer etkinliklerin süreklilik kazanmasının önemine dikkat çekildi.

GENÇ NESİL İÇİN KALICI BİR BAĞ

Piknikte yapılan değerlendirmelerde, bu tür sosyal faaliyetlerin şahıslar arasında kalıcı hatıralar ve manevî bağlar oluşturduğu ifade edildi. Özellikle genç neslin kaynaşmasına imkân sağlayan programın, gelecek yıllarda da gelenekselleşerek devam etmesi temennisi dile getirildi.

UHUVVET ÖRNEĞİ

Yoğun katılımla gerçekleşen piknik, Nur cemaatinin şahs-ı manevî anlayışına uygun bir şekilde, lider odaklı olmaksızın kardeşlik ve uhuvvet ruhuyla tamamlandı. Etkinlik, cemaatin birliğini pekiştiren örnek bir organizasyon olarak kayıtlara geçti.