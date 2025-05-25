İzmir'in Foça, Urla ve Bayındır ilçelerinde yangın çıktı

İzmir'in Foça ilçesinde tarım arazisinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın ve İzmir'in Urla ilçesindeki makilik alanda çıkan yangınlar ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bayındır'da zeytinlik alanda çıkan yangınla ilgili de acil müdahale için yangınla mücadele ekiplerine bilgi verildi.

Gerenköy mevkisinde tarım arazisinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 7 helikopter, 21 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 2 dozerle yangının söndürülmesi için çalışma yapıldı. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. *** Urla'daki yangına 4 uçak, 3 helikopterle müdahale edildi Urla'daki yangınla ilgili ihbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 3 helikopter, 18 arazöz, 1 su ikmal aracı ve 2 dozerle yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. *** Bayırdır'daki yangının görüntüleri Fotoğraflar: Yeni Asya İzmir AA

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