"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 MAYIS 2025 PAZAR - YIL: 56

İzmir'in Foça, Urla ve Bayındır ilçelerinde yangın çıktı

25 Mayıs 2025, Pazar 15:27
İzmir'in Foça ilçesinde tarım arazisinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın ve İzmir'in Urla ilçesindeki makilik alanda çıkan yangınlar ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bayındır'da zeytinlik alanda çıkan yangınla ilgili de acil müdahale için yangınla mücadele ekiplerine bilgi verildi.

Gerenköy mevkisinde tarım arazisinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 7 helikopter, 21 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 2 dozerle yangının söndürülmesi için çalışma yapıldı.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

***

Urla'daki yangına  4 uçak, 3 helikopterle müdahale edildi

Urla'daki yangınla ilgili ihbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 3 helikopter, 18 arazöz, 1 su ikmal aracı ve 2 dozerle yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

***

Bayırdır'daki yangının görüntüleri

Fotoğraflar: Yeni Asya İzmir

AA

Okunma Sayısı: 332
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İran, doğu sınırına 400 kilometre güvenlik duvarı inşa edeceğini açıkladı

    İzmir'in Foça, Urla ve Bayındır ilçelerinde yangın çıktı

    Fransa'nın güneyinde elektrik kesintisi alarmı

    Pentagon'da görev yapan gazetecilere erişim ve dolaşım sınırlaması getirildi

    İsrail, Gazze'deki 10 hastane ve kliniğe daha saldırdı

    Ukrayna: Rus ordusunun füze ve İHA saldırılarında 11 kişi öldü ve 31 kişi yaralandı

    DSÖ: Gazze’ye merhamet gösterin

    Marmara’nın yüzde 93’ü tehdit altında

    Cumhuriyet bize ne kazandırdı?

    İsrail’e karşı uluslararası red yayılıyor

    'Yok yılı olabilir'

    İslamofobi ile mücadele edilmeli

    'Bunun adı modern işkence'

    "Starmer, Lammy, saklanamazsınız; sizi soykırımla yargılayacağız"

    AB'den ABD'ye: Çıkarlarımızı savunmaya hazırız

    Danimarka: ABD ile ticaret savaşına hazırız

    Telefon, akıllı saat ve bilgisayarda cayma hakkı ve iade üründe kargo ücretini satıcının ödemesi devam edecek

    'Güney Kore'deki binlerce askerimizi geri çekeceğimize dair haberler gerçeği yansıtmıyor'

    İngiltere'deki Müslümanlardan Başbakan Starmer’a açık mektup: Filistin'i tanıyın

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    “Kurbanlarınız için hazırız”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Devlet kimlerin elinde?
    Muhammed Yusuf Akbaş

    Liyakat olmadan devlet ayakta durmaz
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Risale-i Nur baharı
    Risale-i Nur'dan

    Her şeyde mükemmel bir intizam var
    Misbah ERATİLLA

    Risale-i Nur'un yol bulduğu akıl ve kalpler
    Genel

    'Yok yılı olabilir'
    Halil ELİTOK

    Zilhicce ayının fazileti
    Mehmet KARA

    Söz bitsin, eylem başlasın!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.