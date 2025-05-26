İzmir’de Nurlu program

Geçtiğimiz hafta sonu 17-18-19 Mayıs tarihlerinde İzmir Yeni Asya Kültür Merkezinde herkesin katılımına açık bir okuma programı düzenlendi.

Dolu dolu geçen programda öğleden evvel şahsî okuma ve müzakereli ders, ardından öğle namazı ve çorba ikramı, devamında ise önceden belirlenmiş konularda müzakereli dersler ile çok güzel bir program icra edilmiş oldu. İzmir merkezin yanı sıra çevre ilçelerden de katılımın olduğu programdaki müzakereli dersleri icra eden konuşmacılar ve konular şu şekildeydi:

Bediüzzaman’ın “Mebus Hür Olmalı” İfadesinin Meşveret Üyelerinin Konuşmalarına Yansıması - İhsan İvedi

Risale-i Nurda Mehdiyet - Hüseyin Can

Kader ve Cüz-i İhtiyarî - Süleyman Kösmene

Meşveret ve İhlas Düsturları - Abdülbasir Şeker

AİLERİN KATILDIĞI PİKNİK DE YAPILDI

Özellikle müzakereli derslerden çok istifade ettiklerini belirten katılımcılar, benzer programların devamının yapılması temennîsinde bulundular. 19 Mayıs Pazartesi günü ise asırlık zeytin ağaçlarının bolca bulunduğu bir piknik alanında ailecek katılımın olduğu piknik organizasyonu gerçekleştirildi.

Çocukların çeşitli oyunlarla eğlendiği ve etkinliklerle yarıştığı piknik programı da çok güzel manzaralara sahne olarak şevke medar oldu. Katılımcılar özellikle resmî tatile denk gelen böyle zamanların değerlendirilmesi ve en kısa zamanda tekrarlanması temennisinde bulundular.

Arda Bilik - İzmir/ Yeni Asya