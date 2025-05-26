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26 MAYIS 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Paris'teki yarışmada ikinci kez "Altın Bal" ödülü aldı

26 Mayıs 2025, Pazartesi 13:25
Bitlis'te üretilen bal, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Uluslararası Bal Yarışması'nda iki yıl üst üste "Altın Bal" ödülüne layık görüldü.

Paris'te geçen yıl yapılan yarışmada birincilik ödülünü alan Bitlisli arıcı Serdar Naci Ersan, kentin zengin bitki örtüsüne sahip yaylalarında ürettiği bal ile bu sene de yarışmaya başvurdu.

Laboratuvarlarda yapılan analiz ve testlerde prolin, polen ve diaztas değerleri normalin üzerine çıkan Bitlis balı, "Altın Bal" ödülünü kazandı.

Paris'te iki yıl üst üste birincilik ödülünü almanın mutluluğunu yaşadığını belirten Ersan, söz konusu balı rakımı 2 bin 500'ün üzerinde olan yaylalarda ürettiklerini söyledi.

Türkiye'nin, bal konusunda zengin bitki örtüsü ve uygun iklim koşulları sayesinde dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olduğunu dile getiren Ersan, "Ülkemizde ve özellikle Doğu Anadolu'da üretilen ballar endemik ve tıbbi bitki çeşitliliği ile dünyada eşi benzeri olmayan özelliklerdedir. Yüzlerce çeşit bitkinin bulunduğu yüksek rakımlı yaylalarda bal üretimi yapıyoruz. Bu özelliklerin hepsi toplandığında Bitlis balı diğer balların önüne geçiyor. Bu yıl da ülkemizi ve ilimizi temsil etme amacıyla katıldığımız Paris Uluslararası Bal Yarışması'ndan 'Altın Bal' ödülü ile döndük." diye konuştu.

2023'te de Londra'da düzenlenen yarışmada "Altın Bal" ödülü aldığını anlatan Ersan, şunları kaydetti:

"Aldığımız bu kalite ödülleri, ürettiğimiz ürünlerin kalite garantisi ve gayretlerimizin takdiri göstergesindedir. Ürettiğimiz yüksek katma değerli ürünümüzü ilimiz adına Avrupa'ya ihraç ediyoruz. İlimizde üretilen bu eşsiz ürünlerin artık Avrupa ülkelerinde tedariki sağlanacaktır. Prestijli satış mağazalarının raflarında yerini alacaktır. Yaptığımız ihracat ülkemize ve ilimize ekonomik açıdan katkı sunacağı için mutluyuz."

AA

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