Bolu Dağı geçişinde kar yağışına dikkat!

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar etkili oluyor.

Kar yağışı, otoyolun Yumrukaya, Abant kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler mevkisinde, D-100 kara yolunda ise Yumrukaya, Abant kavşağı, Elmalık, Bolu Dağı Polisevi, Bakacak ve Karanlıkdere kesimlerinde görülüyor. Kara yolları ekipleri, bölgede kar yağışına bağlı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir aldı. Bölgede görev yapan polis ve jandarma ekipleri ise sürücüleri dikkatli seyretmeleri, hız yapmamaları ve kış lastiği olmadan yola çıkmamaları konusunda uyarıyor. AA

