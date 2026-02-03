Sakarya'da özel kız öğrenci yurdunda tüp patladı

Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki özel kız öğrenci yurdunda meydana gelen patlama nedeniyle hasar oluştu.

Bahçelievler Mahallesi Şehit Sinan Gümüştaş Sokak'taki yurdun zemin katında bulunan dinlenme bölümünde yer alan mutfak kısmında tüpten kaynaklandığı değerlendirilen patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle zemin kattaki bazı duvarlar yıkıldı, eşyalar hasar gördü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık, AFAD ile gaz dağıtım firması ekipleri sevk edildi. Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik de bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı. Olayda yaralanan olmazken, patlamanın nedeni gerçekleştirilecek çalışmanın ardından belirlenecek. Öte yandan yurtta kalan öğrenciler, kentteki otellere yerleştirildi. AA

Okunma Sayısı: 343

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.