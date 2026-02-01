Tekirdağ'da bir iş yeri ve evin çatısı uçtu

Tekirdağ'da şiddetli rüzgar, Marmaraereğlisi ve Çerkezköy ilçelerinde etkili oldu.

Rüzgar nedeniyle Marmaraereğlisi ilçe merkezinde bir iş yerinin çatısı uçtu. Çerkezköy ilçesinde de bir evin çatısından uçan parçalar yola savruldu. Savrulan çatı parçaları bir süre ulaşımı aksattı. Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Onur Bozkurter, şiddetli rüzgar nedeniyle bir iş yerinin çatısının uçtuğunu ve herhangi bir zararın oluşmadığını söyledi. Bozkurter, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarırken, belediye ekiplerinin sahada olduğunu dile getirdi. AA

