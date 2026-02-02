Malkara'da ve Saray'da eğitime ara verildi

Tekirdağ'ın Malkara ve Saray ilçelerinde ağır hava şartları sebebiyle eğitime bugün ara verildi.

Tekirdağ'da bir iş yeri ve evin çatısı uçtu Kaymakamlıklardan yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle, resmi ve özel okullar ve Halk Eğitim Merkezleri dahil olmak üzere tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan, hamile, engelli, gazi, malul gazi personel ile 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelin idari izinli sayılacağı belirtildi. AA

