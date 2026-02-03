"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 ŞUBAT 2026 SALI - YIL: 56

22 ilde MLKP silahlı terör örgütüne yönelik operasyon: 96 şüpheli yakalandı

03 Şubat 2026, Salı 11:59
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 22 ilde MLKP silahlı terör örgütüne yönelik operasyonlarda 96 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerinin, silahlı terör örgütünün basın ve gençlik yapılanmaları üzerinden faaliyet yürüten şüphelilere yönelik çalışmaları sonucunda, aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir'in de bulunduğu 22 ilde operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

 

Yerlikaya, operasyonlarda 96 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

 

Örgütün gençlik yapılanmaları, basın ve propaganda yapılanmaları içerisinde faaliyet yürüttükleri, örgütün üst düzey yöneticilerinin de katıldığı çevrim içi toplantılar aracılığıyla talimatlar aldıkları, örgütün 30. kuruluş yıl dönümü etkinliklerine ve örgüt talimatları doğrultusunda gerçekleştirilen sözde anma faaliyetleri ile çeşitli organizasyonlara katıldıkları, örgüt propagandası içeren paylaşımlar yaptıkları tespit edilen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldığını aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Terörle mücadelemiz, yalnızca kolluk kuvvetlerimizin sahadaki operasyonlarıyla sınırlı olmayan; güvenlik, istihbarat, iletişim ve uluslararası işbirliğini kapsayan çok boyutlu bir çalışmaya dayanır. Ülkemizin her bölgesinde huzuru ve istikrarı sağlamak için mücadelemizi sürdürüyoruz Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Emniyet Müdürlüğümüzü, kahraman polislerimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyorum."

Operasyonun detaylarına ulaşıldı

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, MLKP silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.

Örgütün sözde basın ve gençlik yapılanmaları başta olmak üzere farklı yapılanmalarına yönelik, 24 Şubat 2025'ten itibaren teknik ve fiziki takibe başlayan ekipler, aralıksız çalışmalarını sürdürerek MASAK raporları, HTS kayıtları ve dijital materyallerin incelenmesi neticesinde çok sayıda tespitte bulundu.

Ekipler gençlik, kadın, basın ve propaganda, kültür sanat ve hukuk yapılanmaları içerisinde örgütün faaliyet yürüttüğünü, üst düzey yöneticilerinin de katıldığı çevrim içi toplantılar aracılığıyla talimatlar verildiğini ortaya çıkardı.

Örgütün 30. kuruluş yıl dönümü etkinliklerine ve örgüt talimatları doğrultusunda gerçekleştirilen sözde anma faaliyetleri ile çeşitli organizasyonlara katıldıkları, örgüt propagandası içeren paylaşımlar yaptıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik ekipler, İstanbul merkezli 22 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 96 şüpheli yakalanırken, adreslerdeki aramalarda 2 kuru sıkı tabanca, 3 av tüfeği, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

AA

