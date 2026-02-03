Sanayide çarklar dönmekte zorlanıyor

Zayıf talep ve artan maliyetler imalatı daraltıyor. PMI 50’nin altında kalırken üretim ve istihdam geriliyor, tekstil ve hazır giyimde binlerce şirket kapanıyor.

Türkiye imalat sektörü, 2026 yılının ilk ayında da zayıf talep koşulları nedeniyle baskı altında kalmaya devam etti. İstanbul Sanayi Odası ve S&P Global tarafından hazırlanan Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) Ocak ayında 48,1 olarak ölçüldü. Bu değer, Aralık ayındaki 48,9’un altına düşerek endeksin ard arda 22’nci ayda da 50 eşik seviyesinin altında kaldığını ve sektörde genel daralmanın sürdüğünü ortaya koydu. İmalat sanayi üretimi Ocak ayında bir kez daha daralırken, yeni siparişlerdeki yavaşlama eğilimi de devam etti.

Üretim hacmi daraldı

Hem iç hem dış talepte gözlenen zayıflama, üretim hacmini aşağı çekti. Yeni ihracat siparişleri, toplam siparişlere kıyasla daha belirgin bir düşüş kaydetti. Bu gelişmelere bağlı olarak istihdam ve satın alma faaliyetlerinde de azalma gözlendi. Ocak ayında imalatçı firmalardaki istihdam hacmi, üst üste 14’üncü ayda da geriledi. Bu gerileme, hem çalışan istifaları hem de azalan iş yüküne uyum sağlama çabalarından kaynaklandı. İstihdamdaki düşüş Eylül 2025’ten bu yana kaydedilen en yüksek orana ulaştı.

Enflasyon baskısı hız kazandı

S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, verileri değerlendirirken şu ifadelere yer verdi: “Türk imalat sektörü, 2026 yılına 2025’in kapanışına benzer bir görünümle girdi. Zorlu faaliyet şartlarının devam etmesine bağlı olarak yeni siparişler ve üretimde ılımlı düşüş gözlendi. Enflasyonist baskılar da güçlenerek son dönemdeki eğilimini sürdürdü ve hem girdi maliyetleri hem de nihaî ürün fiyatları keskin artış kaydetti. Firmalar, önümüzdeki aylarda bu baskıların bir miktar azalmasını ve büyüme için daha elverişli bir ortamın oluşmasını umut ediyor.”

Tekstil devi iflas etti

Ekonomik kriz sebebiyle şirketler art arda iflaslarını duyurmaya devam ediyor. Bursa’da iflas eden şirketlere bir yenisi daha eklendi. Yeniçağ’ın haberine göre, 2003’te Bursa’da faaliyete başlayan Yuvam İplik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, iflas etmemek için konkordato ilan etmişti. Firmaya tanınan geçici sürenin bitmesinin ardından şirket hakkında iflas kararı verildi. İflas kararının kesinleşmesinin ardından şirket için tasfiye süreci başladı. Bursa İflas Dairesi, tekstil devinde bulunan tüm varlıkları açık artırma yöntemiyle satışa çıkardı.

11 ayda 5 bin şirket kapandı

Karar’ın haberine göre, Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan tekstil ve hazır giyimde de alarm zilleri çalıyor. SGK verilerine göre son 11 ayda maliyet baskısı ve talep daralması sebebiyle 4 bin 822 şirket kapandı, 108 bin 125 çalışan işsiz kaldı. En büyük darbeyi 71 binden fazla istihdam kaybıyla hazır giyim sektörü aldı. Tekstil sektöründe ise Aralık 2024’te 19 bin 461 olan şirket sayısı, Kasım 2025’te 18 bin 622’ye indi. Bu dönemde 839 tekstil şirketi faaliyetlerine son verdi. Sadece 2025 yılının Ekim ayı verilerine bakıldığında bile, bir ay içerisinde 303 şirketin kapandığı ve 12 bin 819 kişinin işten ayrıldığı görülüyor. Toplamda iki sektörün istihdam gücü, 11 ayda 959 bin seviyesinden 851 bine kadar gerileyerek ciddi bir daralma yaşadı.