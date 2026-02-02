Sarıyer'de karaya oturdu - İstanbul Boğazı'nda arızalanan diğer bir gemi kurtarıldı

Sarıyer Kısırkaya açıklarında karaya oturan 100 metrelik Komor Adaları bayraklı kargo gemisini kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Romanya'daki Köstence Limanı'ndan demirlemek üzere İstanbul Boğazı açıklarına seyreden Komor Adaları bayraklı, 100 metrelik "Razouk" isimli kargo gemisi, Kısırkaya açıklarında henüz bilinmeyen nedenle karaya oturdu. İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Geminin kurtarılması için başlatılan çalışma sürüyor. *** İstanbul Boğazı'nda arızalanıp sürüklenen kuru yük gemisi kurtarıldı İstanbul Boğazı’nda makine arızası nedeniyle sürüklenen 108 metre boyundaki kuru yük gemisi emniyetle Büyükdere Demir Sahası'na demirletildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İstanbul'dan Bulgaristan'a seyir halindeyken İstanbul Boğazı Keçilik Koyu önlerinde makine arızası yaşayan 'Lady Sham' isimli 108 metre boyundaki kuru yük gemisinin KURTARMA-11 römorkörümüzün müdahalesiyle kıyıya sürüklenmesi engellenmiş olup, gemi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda, kılavuz kaptanımızın, KURTARMA-9 ve KURTARMA-11 römorkörlerimizin refakatinde Büyükdere Demir Sahası’na emniyetle demirletildi.” ifadeleri kullanıldı. AA

