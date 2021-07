'Bugün çıkan 20 orman yangınının 18'i kontrol altına alındı'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bugün Türkiye genelinde çıkan 20 orman yangınından 18'inin kontrol altına alındığını bildirdi.

Bakan Pakdemirli, Mersin'in Aydıncık ilçesindeki yangın bölgesinde incelemede bulundu.

İncelemelerinin ardından gazetecilere yangınlarla ilgili bilgi veren Pakdemirli, "Bugün itibarıyla 20 yangın çıkmış durumda. 18'i kontrol altında. Çok yeni bir yangın var. Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Yalıkavak'ta bir yangın çıktı. Şu anda bu yangınla alakalı olarak da ekiplerimizi sevk ettik." diye konuştu.

Osmaniye'de çıkan yangına da değinen Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Bugün, ayrıca Osmaniye'de yerleşim yerlerini tehdit eden bir yangın vardı. Bunun kontrol altında olduğunu ifade etmek isterim. Bu 20 yangının haricinde 7 tane de ekstradan kırsal yangına müdahale edildi. Bugün sabah 08.40 itibarıyla Mersin'in Aydıncık ilçesi Pembecik Mahallesi'nde çıkan yangınımıza ilk 15 dakika sonrasında hemen müdahalemiz yapıldı. Elbette çıkış sebebi hala şu an kolluk kuvvetleri tarafından araştırılıyor ama muhtemel insan kaynaklı bir sebebi olacağını arkadaşlarımız düşünüyor."

Pakdemirli, Aydıncık'taki yangına uçakların yanı sıra 21 helikopter, 165 arazöz, 20 iş makinesi, 20 su ikmal aracı ve 850 personelle müdahale edildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Yangın, 650 hektar kadar alanı etkilemiş vaziyette. Hepsinin yandığını söylemek tabii ki mümkün değil. Yangın atlamalı bir şekilde devam ediyor. Sıcaklığın çok yüksek, nemin çok düşük olduğu ve rüzgarın da yer yer 50 kilometre atakla saldırdığı bir noktadayız. Bu anlamda da sabah saatlerinde elbette küçük olarak başlayan yangın büyüdü. Şu anda müdahalemiz devam ediyor. Aydınlık saatlerin, son birkaç saatin en iyi şekilde kullanılması konusunda arkadaşlarımız gayret gösteriyor. Yangında can ve mal kaybımız yok. Yerleşim yerlerinde hasar yok. Yerleşim yerlerinde herhangi bir tehdit bulunmamaktadır. Sabah saatlerinde yalnız Pembecik Mahallesi'nde 50 evi tedbir olarak boşaltmış bulunuyoruz."

Orman yangını bölgesini havadan inceledi

Bakan Bekir Pakdemirli, Mersin'in Aydıncık ilçesindeki orman yangını bölgesinde havadan inceleme yaptı.

Pakdemirli, beraberinde Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ile Duruhan Mahallesi Şırşır mevkisindeki yangın ilk müdahale ekip merkezindeki tepeden helikoptere bindi.

Havadan yangın bölgesini inceleyen Pakdemirli, çalışmalar hakkında Karacabey'den bilgi aldı.

Pakdemirli, müdahalelerle ilgili ekiplere çeşitli talimatlar da verdi.

Daha sonra yangın ilk müdahale ekip merkezine geçen Pakdemirli'nin bölgedeki incelemesi karadan devam ediyor.

Pakdemirli, Mersin'de yangın komuta araçlarıyla ilgili bilgi verdi

Pakdemirli, ilçeye bağlı Pembecik Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında çıkan yangın nedeniyle Duruhan Mahallesi Şırşır mevkisindeki yangın ilk müdahale ekip merkezinde konuşlanan yangın komuta aracıyla ilgili gazetecilere bilgi verdi.

Araçta dijital ekranı gösterip, insansız hava araçlarından (İHA) gelen rotaların göründüğünü anlatan Pakdemirli, "Burada etraftaki araçlarımızın hepsinin plakaları var ve bu araçların üzerine dokunarak, araçların içerisinde hangi görevli var, cep telefonu, telsiz frekansı ne? Bunların hepsine ulaşıp yönlendiriyoruz. Şu an bu bölgede telefon çekimiyle ilgili bir sorun var ama bu bölgedeki araçlara ulaşır ulaşmaz, 13 yangın odağına, kuzeybatıya doğru yönlendireceğiz. Arkadaşlarımız şimdi onlara ulaşmaya çalışıyorlar." diye konuştu.

Pakdemirli, bilgilerin toplandığı bir harita üzerinden sevk ve idarenin yapıldığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bunun güzel tarafı, gece normalde bir bütüncül bakış açısını kaybediyorduk, geçen yıldan itibaren artık gece de sevk ve idare yapabiliyoruz. Bu çok önemli çünkü yangınlar hep öğleden sonra çıkıyor. Geriye kullanabileceğiniz 3-4 saatiniz kalıyor. 3-4 saat içerisinde söndürdünüz söndürdünüz, geceye devrettiğiniz zaman yer ekipleri müdahale ediyor ama edilen müdahale her zaman çok verimli olamıyordu. Şimdi bu sayede, tüm datayı ve resmi her an her saniye görmek ve buradan da bütün yer ekiplerini kontrol etmek mümkün. Savaşta nasıl bir komuta merkezi varsa, bizim de buradaki savaştığımız odaklar, yangın odakları. Yangın odaklarına karşı yer ekiplerini doğru yollardan doğru şekilde sevk edebiliyoruz."