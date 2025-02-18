Ege Denizi'nde 5 ve 4,7 büyüklüğünde 2 deprem daha gözlemlendi

Ege Denizi'nde 5 ve 4,7 büyüklüğünde depremler meydana geldi.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 07.46'da merkez üssü Ege Denizi olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Saat 09.08'de de merkez üssü Ege Denizi olan 4,7 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedildi.
Depremin 6,82 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
AA