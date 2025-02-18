Ege Denizi'nde 5 ve 4,7 büyüklüğünde 2 deprem daha gözlemlendi

Ege Denizi'nde 5 ve 4,7 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

"Deprem fırtınası tamamlanmıştır diyebiliriz"

Yunanistan, 4 adada eğitime bir hafta daha ara verdi

Ege'de Niyoz Adası'nda da OHAL ilan edildi Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 07.46'da merkez üssü Ege Denizi olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Saat 09.08'de de merkez üssü Ege Denizi olan 4,7 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedildi. Depremin 6,82 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. AA

Okunma Sayısı: 334

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.