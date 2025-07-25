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25 TEMMUZ 2025 CUMA - YIL: 56

Yüksek sıcaklıklar devam edecek

25 Temmuz 2025, Cuma 09:57
Hafta sonu yurt genelinde sıcaklıklar, mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyredecek.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, yurt genelinde beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Tekin, son değerlendirmelere göre, sıcak hava dalgasının etkisinin süreceğini, yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyredeceğini bildirdi.

Yurtta az bulutlu açık havanın etkisini sürdüreceğini belirten Tekin, "Hava sıcaklığı oldukça yüksek. Cuma günü, Marmara'nın güneydoğusu, Kuzey ve Güney Ege kıyıları, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuzeyli rüzgarlar yer yer kuvvetli esecek. Cumartesi günü az bulutlu, açık geçecek ve Marmara Bölgesi, Ege, İç Anadolu'nun güneyi ile doğusunda kuzeyden rüzgarlar etkisini sürdürmeye devam edecek. Pazar ve pazartesi günü ise ülkemiz tamamen açık bir havanın etkisi altında olacak." ifadelerini kullandı.

Tekin, yurdun büyük bir bölümünde yağış beklenmediğini ancak cuma ve cumartesi Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinde kısa süreli yağışların görüleceğini kaydetti.

Orman yangınları

Orman yangınlarının devam ettiği Eskişehir, Bilecik, Karabük çevrelerinde sıcaklığın artacağını söyleyen Tekin, "Söz konusu illerde yer yer kuzeyden rüzgarlar etkisini gösteriyor ve yağışsız bir periyotta. Hava sıcaklığına bakıldığında ise 35 ila 36 derecelerde. Pazartesi günü ise yer yer 40 derecelere kadar ulaşacak." dedi.

Ankara, İstanbul ve İzmir'de yağış beklenmediğini ifade eden Tekin, havanın açık olacağını belirtti.

Tekin, hafta sonu sıcaklıkların başkentte 35 dereceye, pazartesi günü ise 40 dereceye kadar çıkmasının beklendiğini, sıcaklığın İstanbul'da 34 ila 36 derece, İzmir'de ise 40 ila 41 derece civarında seyredeceğini anlattı.

Fön rüzgarları etkisini kaybetti

Fevzi Burak Tekin, fön rüzgarlarının normal rüzgarlara göre daha yerel ve dar alanda oluşan rüzgarlar olduğunu kaydederek, yurdun iç kesimlerinde oluşan fön rüzgarının etkisini kaybettiğini dile getirdi.

İç Anadolu'dan gelen kuzeyli rüzgarın ise Antalya kıyılarında sıcaklığı arttırdığına dikkati çeken Tekin, şunları kaydetti:

"Kuzeyli rüzgarlar Torosları aşıp Antalya kıyılarına doğru etkisini sürdürerek ısıtıcı etkisiyle Antalya kıyılarında sıcaklığı yükseltti. Bugün sabah 9 civarında Antalya'nın sıcaklığı 41 dereceye kadar ulaştı. Fön rüzgarının ısıtıcı ve nemi düşürücü bir etkisi söz konusu oldu. Öğle saatlerinden sonra ise fön rüzgarının kesilmesiyle sıcaklık 30 ila 32 derecelere kadar geriledi."

AA

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