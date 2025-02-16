Yunanistan, 4 adada eğitime bir hafta daha ara verdi

16 Şubat 2025, Pazar 17:05
Yunanistan, Ege Denizi'nde son haftalarda devam eden sismik hareketlilik nedeniyle bölgedeki 4 adada bulunan okullarda eğitime bir hafta daha ara verilmesine karar verdi.
Ege'de Niyoz Adası'nda da OHAL ilan edildi
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, sismik hareketlilikten etkilenen Ege Denizi'ndeki Santorini, Yamurgi, Niyoz ve Anafiya adalarında okulların gelecek hafta da kapalı olacağını duyurdu.
Sismik hareketlilik nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen bu 4 adada, geçen 2 hafta da aynı gerekçeyle eğitime ara verilmişti.
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AA
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