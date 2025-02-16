Yunanistan, 4 adada eğitime bir hafta daha ara verdi

Yunanistan, Ege Denizi'nde son haftalarda devam eden sismik hareketlilik nedeniyle bölgedeki 4 adada bulunan okullarda eğitime bir hafta daha ara verilmesine karar verdi.

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