Isparta’da nurlu buluşma

Isparta’da geleneksel olarak yapılan Bediüzzaman Mevlidi bu yıl da coşkulu bir kalabalıkla gerçekleştirildi. Bir kavuşma olarak görülen bu programda kardeşlik ve muhabbet duygularıyla kucaklaşmalar yaşandı.

Isparta Yeni Asya Temsilciliği öncülüğünde Risale-i Nur Talebeleri bu yıl da 23 Haziran 2019 Pazar günü öğle namazını müteakip Isparta Terminal Camii’nde Mevlid okutarak bir kere daha Üstadlarına olan muhabbetlerini tazelediler. Türkiye’nin dört bir yanından mevlide gelen insanlar Nurlu belde Barla’yı da ziyaret etmeyi unutmadılar. Bediüzzaman Hazretleri’nin “taşıyla, toprağıyla mübarek” dediği Isparta’ya yurdun her köşesinden muhabbet ve şevkle gelen Nur Talebeleri camiyi doldururken, hanım okuyucuların hazırladığı kermeste dayanışma ve yardımlaşma örneği sergilendi. Programda gezici kütüphane ile de Risale-i Nurlar’ın neşri sağlandı.

Dualar edildi

Isparta’da birbirlerini ilk defa gören binlerce insan muhabbetle kucaklaştı ve öğle namazının ardından mevlid programı Yeni Asya Gazetesi yazarlarından emekli müftü Halil Elitok’un açılış konuşmasıyla başladı. Ardından Kur’ân tilâveti ve Risale-i Nur’dan dersler yapılarak, okunan hatimlerin sevabı başta Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (asm) olmak üzere, bütün peygamberlerin, sahabelerin, hususan Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri ve ahirete göçen Risale-i Nur Talebelerinin, sair ehl-i iman ve şühedanın ruhlarına ayrı ayrı ithaf edildi.

“Isparta Mevlidi tarifsiz bir heyecan oluşturuyor”

Isparta Mevlidi’nin kendisi için ne ifade ettiğini dile getiren Yeni Asya Medya Grup Yönetim Kurulu üyesi ve yazarımız Ali Vapurlu şunları söyledi: “Benim için Isparta, âlem-i İslâm ve insaniyetin dünyevî ve uhrevî hayatlarının kurtuluş reçetesi olan Kur’ân-ı Azimüşşanın, asrımızın idrakine bir ders-i maneviye olan Risale-i Nurların telifini; “ben üç cihetle Ispartalıyım” diyen asrımızın büyük İslâm âlimi ve müceddidi olan Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’ni; Kur’ân ve iman dersini; Medretüz- zehra idealinin ve projesinin gerçekleştiği taşı ile toprağıyla bir mekân ve merkezini ifade ediyor. “Bir tek maksat için, bir tek vazifede bulunanlar birbirinin aynı hükmündedirler” hakikatinin yaşandığı, maksatları ve vazifeleri bir olan, memleketimizin dört bir tarafından gelen Nur Talebelerinin, uhuvvetine muhabbetine, tesanüdüne ve şevk alıp vermelerine vesile olan Isparta Mevlidi’ne her gelişimizde tarifsiz bir heyecan ve memnuniyet hissediyoruz. Bu sebeple geleneksel olarak her sene gerçekleştirdiğimiz Isparta Mevlidi’ni hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyoruz.”

“Bu mevlidler bir nevi ilanattır”

Türkiye çapında yapılan Bediüzzaman Mevlidleri’nin öneminden bahseden Isparta Yeni Asya Temsilcisi Mithat Yanmaz da, “Üstad Hazretleri, ‘Risale-i Nurlar’ın neşriyat yoluyla duyurulması zamanı geldi veya gelecektir diye zannediyorum’ diyor. Bu mevlidler de bir nevi ilânattır. Risale-i Nurlar’ın ve içindeki hakikatlerinin duyurulmasıdır. Çünkü Bediüzzaman Hazretleri tarihte maksadının aksiyle itham edilen insanların en başındadır. Doğrusunu göstermek için de biz bu mevlidleri ehemmiyetli görüyoruz” şeklinde konuştu.

“Bu faaliyetlerin her sene devam etmesini istiyoruz”

Yeni Asya Gazetesi yazarlarından Rıfat Okyay ise mevlid ile ilgili şunları söyledi: “Mekke’de Medine’de başlayıp insanlığı aydınlatan İslâm ki Ahir zamandaki son parıltılarının ulaştığı belde Isparta. Risale-i Nurlar Barla’da, Eğirdir’de, Sav’da Çamdağı’nda velhasıl Isparta’da parladı ve aydınlattı. İşte bu Nurlu belde Isparta’da her sene Nuranî insanlar Nur Talebeleri Bediüzzaman Said Nursî için okunan mevlidde bir araya geliyorlar, müfritane irtibatı yerine getiriyorlar, şevk alıyor şevk veriyorlar, Nurlarla birbirlerine hizmet ümit ve aşkını aşılıyorlar.”

Mevlide katılanların duygu ve düşünceleri ise şöyle:

Havva Küçük Konur/Sakarya: “Isparta Mevlidi hep tatlı bir heyecanı da beraberinde getiriyor bizim için. Çünkü Sakarya’dan geliyoruz, uzun yolculuk, ama o yolun sonundaki muhabbet ve uhuvvet sofrası için herşeye katlanılıyor. Elhamdülillah, Üstadın duâsının taşa toprağa sindiği bir belde burası. Barla, Sav, İslamköy, Bedre ve diğer yerler Risale-i Nuru bin kalemle yazıp Üstadın duâsına mazhar yerler. Buralarda soluklanıp Üstadın duâsından nasiplenmek harika bir güzellik bizim için. Organizasyonda emeği geçenlerden Allah razı olsun.”

Şeyda Sultan Zengin/Adana: “Isparta taşıyla toprağıyla mübarek sayılan bir şehir.. Hele oraya Bediüzzaman Mevlidi amacıyla gidiliyorsa daha bir anlamlı oluyor. Gitmişken Üstadın evini ziyaret etmeden geçmeyiz, zira alacağımız çok dersler var. En başta o 100 yamalı cübbesi. Bizlere konuşmadan iktisat dersi veriyor Üstadımız. Barla’daki evi, lisân-ı hâliyle “Oku” diyor, “kâinat vazifesini yapıyor, sen de yap” diyor. Mevlid bizlere “muhabbet” diyor, “uhuvvet” diyor, “birlik beraberlik” diyor. Sonra da Isparta bize “güle güle” diyor, “yine bekleriz.”

Ahmet Demirdöğmez/Barla: ‘Isparta taşıyla toprağıyla mübarektir’ diyen Üstad Bediüzzaman Hazretleri sürgün hayatı yaşadığı Isparta ve hususan Barla’nın maddî manevî intibahına vesile olmuştur. Risale-i Nur Külliyatı’nın büyük bir kısmının yazıldığı Barla’nın ehemmiyeti çok büyüktür. Bu sırrı anlayan Nur Talebeleri yıllardır Barla’ya ziyaretlerini kesintisiz devam ettiriyorlar. Risale-i Nur hareketinin ana gövdesi olan Yeni Asya camiası da Barla’da güzel bir tesis yaparak Üstad Bediüzzaman Hazretleri’nin ruhunu şad eylemiştir. Yeni Asya Barla Sosyal Tesisleri bu manada büyük hizmete vesile olmaktadır. Bu mevlid vesilesiyle de okuyucularımız Barla’yı da ziyaret etmeyi unutmadılar.

HABER: KÜBRA ÜNÜVAR