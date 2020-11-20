İstanbul’da vak’alar kırmızı alarm veriyor

Türk Tabipler Birliği İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Recep Koç, Eylül ayına göre vak’a sayılarında 3 kat artış olduğunu açıkladı.

Koç, VOA Türkçe’ye yaptığı açıklamada, kendilerine ulaşan verilere göre özellikle İstanbul, Bursa, Ankara ve Gaziantep illerinde vak’alarda büyük artış olduğunu belirtti. Dr. Koç, “Eylül’e göre şu anda vak’alar üç kat artmış durumda. İstanbul’da günlük pozitif vaka sayısı 10 ile 13 bin arasına geldi. İstanbul’a giriş-çıkışlara sınırlandırma getirilmesi gerekiyor. İstanbul’a her önüne gelen girip çıkmasın. Çünkü İstanbul’da vak’alar arttı. Sınırlama gelmezse bu vak’aları İstanbul’dan Anadolu’ya yaymış oluruz, aynı yazın olduğu gibi. İstanbul’da yazın vak’alar azalırken Ankara ve Güneydoğudaki illerimizde vak’a sayılarında artma oldu” şeklinde konuştu. Dr. Koç, “Ne servislerde ne de yoğun bakımlarda yer kalmadı. Şu anda 112’ler hastalara yetişemiyorlar. Filyasyon ekipleri ilâç dağıtmaya, evlerde filyasyon yapmaya yetişemiyorlar. Şu an gerçekten İstanbul’da bir kırmızı alarm durumu var” dedi.