"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 KASIM 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

İstanbul'daki özel günlerde metrobüs güzergahı değişecek

13 Kasım 2025, Perşembe 13:26
İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında alınan kararla metrobüsün, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün kapatıldığı spor, kutlama ve anma benzeri organizasyonlar sırasında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanmasına izin verildi.

UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin başkanlığında Eyüpsultan'daki Artİstanbul Feshane'de yapıldı.

Toplantıda, İstanbul Maratonu, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu gibi spor organizasyonları ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile benzeri kutlama veya anma organizasyonlarının köprü üzerinde yürütülen bakım, onarım, yenileme, iyileştirme faaliyetleri sebebiyle metrobüs güzergahı üzerinde bulunan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve ilgili bağlantı yollarının tamamen veya kısmen trafiğe kapatıldığı aktarıldı.

Bu durumlarda metrobüs seferlerinin aksamadan yürütülebilmesi için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün taşıt trafiğine kapalı olduğu süre boyunca metrobüs için yeni güzergah da konuşuldu.

Önerilen yeni güzergahta metrobüsün, Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişte Söğütlüçeşme Metrobüs İstasyonu'ndan çevre yolunu kullanıp Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Büyükdere ve Barbaros Bulvarı'ndan Zincirlikuyu Metrobüs İstasyonu güzergahını kullanması yer aldı.

Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçişlerde ise metrobüsün Zincirlikuyu Metrobüs İstasyonu'ndan ayrılarak Barbaros Bulvarı ve Büyükdere'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne bağlanması, çevre yolunu kullanarak Söğütlüçeşme Metrobüs İstasyonu'na doğru geliş güzergahının kullanılması teklif edildi.

Yapılan oylamada, belirtilen günlerde metrobüsün Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün güzergahını kullanması oy birliğiyle kabul edildi.

AA

Okunma Sayısı: 176
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Filistin topraklarını gasbeden işgalci İsrailliler bir camiyi daha kundakladı!

    Orta Karadeniz'de ve İç Anadolu'da kuvvetli sağanak yağış bekleniyor

    İstanbul'daki özel günlerde metrobüs güzergahı değişecek

    Son şehit naaşına da ulaşıldı - MSB, düşen uçakla ilgili iddialara ilişkin soruları cevapladı

    G7 ülkeleri, Sudan'da derhal ateşkes çağrısı yaptı

    Balıkesir'de peş peşe 4 deprem meydana geldi

    Şehitler dualarla... Türkiye şehitlerine ağladı - Şehitler için taziye yağdı

    70'den fazla sporcudan UEFA Başkanı Ceferin'e mektup: İsrail derhal men edilsin!

    Tayland, Kamboçya tarafına ateş açtı

    Belçika’da "TRUMP" isimli parti kuruldu

    Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu askıya alındı

    Mekke'nin güneyinde sel meydana geldi

    Yeneroğlu: Raşid Gannuşi serbest bırakılmalı

    Gasp ettiğiniz enflasyon farkını iade edecek misiniz?

    TBMM kararlarına yargı denetimi kalktı

    Hukukçular: Çelişkiler var, ikna edici değil

    Sağlıkta yeni dönem

    Kriz dönemlerinde iş ahlâkı da bozuluyor

    Şartlara uymadan AB’ye girilir mi?

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Sağlıkta yeni dönem
    Genel

    Şehitler dualarla... Türkiye şehitlerine ağladı - Şehitler için taziye yağdı
    Genel

    Mekke'nin güneyinde sel meydana geldi
    Genel

    TBMM kararlarına yargı denetimi kalktı
    Genel

    Hukukçular: Çelişkiler var, ikna edici değil
    Genel

    Gasp ettiğiniz enflasyon farkını iade edecek misiniz?
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Kur’ân, sayılarla da mucize
    Genel

    Yeneroğlu: Raşid Gannuşi serbest bırakılmalı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.