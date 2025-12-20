"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 ARALIK 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Muğla ve Antalya için kuvvetli yağış uyarısı!

20 Aralık 2025, Cumartesi 19:19
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden sonra Muğla'nın doğusunda, pazar günü sabah saatlerinden itibaren ise Antalya'da kuvvetli yağış bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı ve tedbirli olunması gerekiyor.

Öte yandan Batı Akdeniz'in doğusunda rüzgarın, yarın öğle saatlerinden sonra doğu ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın pazartesi öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Doğu Akdeniz'in doğusunun güneyinde ise rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın pazartesi öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

AA

Okunma Sayısı: 171
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazze'deki Filistinliler: Savaş hâlâ sürüyor, ateşkes anlaşması "kağıt üstünde" kaldı

    Hong Kong'daki büyük yangında ölenlerin sayısı 161'e yükseldi

    Cam eşyalardaki çatlaklara dikkat: "Küçük yaştaki çocuklar cam ürünlerle yalnız bırakılmamalı"

    Muğla ve Antalya için kuvvetli yağış uyarısı!

    Fakirleşme itirafı

    Demokrasi, basın susturularak korunamaz

    Belçika’daki başörtüsü yasağı Danıştayda

    'Rusya'ya açık sinyal'

    Sosyal çürümeyi durduralım

    'Bahis' ekonomisi büyüyor

    Faize var, yemeğe yok

    Ölüm de mi ticarileşiyor?

    ABD-North Carolina'da düşen küçük uçaktaki 7 kişi de öldü

    Hayvancılık millî güvenlik meselesidir

    Gazze'de 203 gencin hüzünlü nikah sevinci: 'Gazze halkı sabırlıdır, hiçbir şey onları mağlup edemez'

    AB, Ukrayna'ya 90 milyar avro sağlayacak

    Sahte faturayla suç gelirlerini aklayan 43 kişi hakkında gözaltı kararı - Aralarında 26 mali müşavir var!

    Kazakistan da LGBT propagandasını yasakladı

    Edirne-Kadıköy Barajı'ndaki su seviyesi "ölü hacme" düştü

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Sosyal çürümeyi durduralım
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Faize var, yemeğe yok
    Genel

    'Rusya'ya açık sinyal'
    Genel

    Hayvancılık millî güvenlik meselesidir
    Genel

    Ölüm de mi ticarileşiyor?
    Genel

    Fakirleşme itirafı
    Genel

    'Bahis' ekonomisi büyüyor
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    ABD-North Carolina'da düşen küçük uçaktaki 7 kişi de öldü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.