Müsilaj Çanakkale’de

Marmara Denizi sahillerinde görülen ve rüzgarın etkisiyle Çanakkale merkezindeki kıyılara sürüklenen müsilaj (deniz salyası), boğaz ve çevresindeki alanlarda yoğunlaştı.

Dün sabah saatlerinde rüzgârla yön değiştiren müsilaj, şehir merkezindeki feribot iskelesi ve Kordon Boyu kıyılarında etkisini arttırdı. Çanakkale Marina’nın kuytu bölgelerinde biriken müsilaj ise teknelerin çevresini sardı. Köpüksü bir yapıya sahip müsilaj, boğaz üzerinde büyük tabakalar halinde sürükleniyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca dün Marmara Denizi’ne kıyısı bulunan illerde başlatılan temizlik seferberliği kapsamında ekipler, boğazda müsilaj toplama çalışmasını sürdürüyor. Toplanan müsilaj, bertaraf tesislerine götürülecek. Hayret verici Prof. Dr. Naci Görür, Marmara Denizi’ndeki müsilaj sorununa ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu’nun ‘Kanal İstanbul deniz salyasını bitirecek’ açıklamasının hayret verici olduğunu belirtti. İTÜ Maden Fakültesi Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Sayın Ulaştırma Bakanımızın Marmara’daki müsilaj sorununa çözüm olarak Kanal İstanbul’u göstermesi hayret verici ve üzücüdür. Umarım şaka yapmıştır. Sevgiyle.” Çanakkale - aa AA

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