Pendik'te 7 katlı otelde yangın çıktı: 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

İstanbul - Pendik'teki Doğu Mahallesi Erol Kaya Caddesi'ndeki 7 katlı otelde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Otelde kalanlar tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın nedeniyle 2 kişi öldü. Yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin yangın sırasında otelin bitişiğindeki binanın çatısına atladığı ve buradan itfaiye ekiplerince kurtarıldığı öğrenildi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Kaymakamlık açıklaması Pendik Kaymakamlığından yapılan açıklamada, saat 08.00 sıralarında söz konusu adresteki 7 katlı bir otelin 5. katında yangın ihbarı alındığı, olay yerine ivedilikle itfaiye, güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edilerek yangının söndürüldüğü hatırlatıldı. Açıklamada, "Çıkan yangında 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 3 vatandaşımız hastaneye sevk edilmiştir. Konuyla ilgili tahkikat başlatılmıştır. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı. AA

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