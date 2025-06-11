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11 HAZİRAN 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

İspanya: İsrail'in Gazze'yi muazzam bir mezarlığa çevirmekten başka bir amacı yok

11 Haziran 2025, Çarşamba 01:10
İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, "Avrupa Birliğinin (AB) Gazze'deki insanlık dışı savaştan dolayı İsrail'e karşı duyarlılığının değiştiğini" öne sürdü.

Albares, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basına açıklama yaptı.

 

"AB'nin İsrail'e karşı duyarlılığının değiştiğini" savunan Albares, bunun en açık göstergesinin 27 AB Dışişleri Bakanının 23 Haziran'da bir araya geleceği toplantıda, AB-İsrail Ortaklık Anlaşması hakkında bakanlara seçenekler sunma yetkisi verilmesi olduğunu söyledi.

AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın revize edilmesine ilişkin İspanya'nın getirdiği önerinin onaylandığını kaydeden Albares, "Şimdi sözleri ve açıklamaları geride bırakıp eyleme geçmenin zamanı gelmiştir. Çünkü Gazze'deki insanlık dışı savaşın Gazze'yi muazzam bir mezarlığa çevirmekten başka bir amacı yoktur." şeklinde konuştu.

Albares, "İki devletli çözümü engellemek isteyen herkese karşı bireysel yaptırımlarla ilerlemenin ve Orta Doğu'nun ihtiyaç duyduğu son şey olduğu için İsrail'e silah satışına Avrupa düzeyinde bir ambargo koymanın zamanı geldi. İspanya bununla ilgili bazı önlemleri zaten masaya koydu ve 23 Haziran'da bunu tekrar savunacak." açıklamasında bulundu.

Yeni hibrit ve siber saldırılara karşı uyarı

Diğer yandan Albares, 24-25 Haziran'da Lahey'de yapılacak NATO Liderler Zirvesi'nde gündeme gelecek yeni hibrit ve siber saldırılara karşı uyardı.

"Hastanelerimizin ve okullarımızın kesintisiz çalışmasını sağlamalıyız. Seçim süreçlerimizin bütünlüğünü ve güvenilirliğini garanti altına almalıyız." diyen Albares, yeni hibrit ve siber güvenlik tehditlerinin savunmacı bir yapı gerektirdiğini ve bunun çok geniş bir kavram olduğunu belirtti.

Albares, ayrıca NATO Zirvesi'nde öncelikli konulardan biri olacak savunma harcamalarının artırılmasının, "Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'da (GSYH) yüzdelik oranına göre değil kabiliyetlere göre belirlenmesi gerektiğini" kaydetti.

İspanya hükümetinin, 10,5 milyar avroluk artışla savunma harcamalarını GSYH'nin yüzde 2'sine çıkarma kararı alarak büyük bir çaba gösterdiğini savunan Albares, NATO misyonlarına 2 bin 300 asker ile katılan İspanya'nın müttefiklerine olan bağlılığını "açıkça gösterdiğini" ifade etti.

AA

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