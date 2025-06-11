Manisa, Zeyrek’i uğurladı

9 Haziran 2025 tarihinde hastanede vefat eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, dün Manisa’da kılınan cenaze namazı sonrası dualarla uğurlandı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in cenazesi Manisa'da defnedildi

Zeyrek’in cenaze namazına başta Manisalılar olmak üzere çevre illerden gelen çok sayıda vatandaş katıldı. Törende konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gözyaşlarına boğuldu. Özel, “Manisa’yı emanet etti gitti, ne yapacağız bilmiyorum. O varsa benim gözüm arkada kalmıyordu, o gidince ne yapacağız bilmiyorum. Kızları ve ailesi bize emanet, Manisa size emanet. Allah hepimize sabır versin” diye konuştu. Törende konuşan Ferdi Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek de gözyaşları içinde yaptığı konuşmada, “O çok inançlı bir adamdı” diyerek üç kez törene katılanlardan helâllik istedi.

SADETTİN ÖNAL - MANİSA