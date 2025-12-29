Prof. Dr. Tüysüz, Marmara için bir kez daha uyardı

Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz, Marmara Bölgesi’nde 7 ve üzeri büyüklükte bir depremin yaşanmasının kaçınılmaz olduğunu belirterek, özellikle kırılmamış fay segmentlerinin ciddi bir risk oluşturduğunu söyledi.

Bu hattın kırılması durumunda depremin yaklaşık 7.2 büyüklüğüne ulaşabileceğini ifade eden Tüysüz, İstanbul’daki yoğun yapılaşmanın olası bir afette müdahaleyi son derece zorlaştıracağına dikkat çekti. İstanbul’da yeni yerleşim alanlarının açılmasına da sert tepki gösteren Tüysüz, Kanal İstanbul projesini örnek vererek bu tür adımların tehlikeyi artırdığını söyledi. Kanal İstanbul’un hayata geçirilmesi hâlinde kente en az 1 milyon kişinin daha ekleneceğini belirten Tüysüz, “Zaten risk altındaki bir nüfusun üzerine bir milyon kişi daha eklemek, insanları bile isteye afete doğru sürüklemek demektir” dedi. Haber Merkezi

