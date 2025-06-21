İBB’nin kreş ücretleri yüzde 100 zamlandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane’deki belediye binasında haziran ayı üçüncü oturumu yapıldı.

Toplantıda belediyenin işlettiği kreşlerin aylık ücreti 2 bin 500 liradan yüzde 100 zamla 5 bin liraya çıkarılması ve birçok alanda zam talepleri önerildi.Belediye kreşlerinin aylık ücreti yüzde 100 zamla 2 bin 500 liradan 5 bin liraya çıkarılması önerisi ve birçok alanda zam talepleri oylandı. İBB Meclisi, 2025 yılı revize ücret tarifesini kreş ücretlerine yüzde 100 zam dahil olmak üzere birçok alanda artırımı oy çokluğuyla kabul etti.

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