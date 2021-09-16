'Yanan ormanların eski hale gelmesi zor'

Prof. Doğanay Tolunay: “Yanan ormanların büyük bir çoğunluğu kızılçam ormanı; tamamen yanmış kızılçamlar yeniden sürgün verebilse de bunların yeniden eski haline gelmeleri oldukça zor” dedi.

Cerrahpaşa Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Doğanay Tolunay, 28 Temmuz’da Antalya’nın Manavgat ilçesinde başlayan ve Türkiye’nin özellikle Akdeniz ve Ege bölgelerinde günlerce süren orman yangınlarının ardından, yanan ağaçların akıbetine ilişkiler bilgiler aktardı. T24’deki habere göre Tolunay, Twitter hesabından yaptığı sıralı paylaşımlarda hangi ağaçların kesilip kesilmeyeceği ve hangilerinin yeniden canlanabileceği konusunda merak edilen soruları cevapladı. Tolunay, tamamen yanmış kızılçamların yeniden canlanabilmesinin zor olduğunu ifade ederken; fıstık çamlarının biraz daha dirençli olduğunu kaydetti. Tolunay, yanmış ağaçlarda oluşan reçinelerin yeniden yangına sebebiyet verecek tehlikede olduğunu belirtti.

Bir yıl süre beklenmeli

Prof. Doğanay Tolunay şu bilgileri paylaştı: “Gelen sorular üzerine yanan orman alanlarındaki ağaçların durumunu açıklamaya çalışacağım. Yanan ormanların büyük bir çoğunluğu kızılçam ormanı. Az miktarda da karaçam ormanı yandı. Yangından etkilenen makilikler de bulunmakta. Bunlardan kızılçam ve karaçam ormanlarında yanan ağaçların kesilip kesilmeyeceğine karar verilmesi için ağaçların tepelerindeki ibrelerin yanıp yanmadığı incelenmeli. Eğer ibrelerin tamamı ya da çok büyük bir kısmı yanmışsa bu ağaçların yaşama şansı bulunmamaktadır. Kızılçamlar ve fıstık çamları bazen tamamen yansa da yeniden sürgün verebilmektedir. Ancak yine de çoğunlukla bu ağaçlar da hayatlarına devam edememektedir. Fıstık çamları biraz daha dirençli olup tepedeki ibreler az zarar gördüyse yeniden canlanabilme ihtimali bulunmaktadır. Tamamen yanmış kızılçamlar yeniden sürgün verebilse de bunların yeniden eski haline gelmeleri oldukça zordur. Yine de kısmen yanmış tepelerinin büyük çoğunluğu yeşil kalmış kızılçam ve karaçamlar hemen kesilmemeli bir yıl süre beklenmeli, hayatta kalıp kalmayacakları izlenmelidir.