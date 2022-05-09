Yaylalara göç başladı

09 Mayıs 2022, Pazartesi 00:38
Anadolu’da asırlardır süren yaylacılık geleneği, Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde zor koşullarda yaşatılıyor.
Havanın ısınmasıyla Yılan Ovası yaylasına göç eden Ömer Baş, “Nisanda evden yayla yerine çıkıyoruz. Nurhak’ta yaklaşık 12. aya kadar yaylada kalıyoruz. Çok kalmamızın sebebi de hayvanlarımıza beş gün yemi geç versek o kadar bizim faydamıza olacak. Onun sebebi de yemin çok yüksek olması. Geçen sene yem fiyatları bin 200 lirayken arpa bu yıl 5 bin 500 lira oldu. Şu an gelir gideri karşılamadığı gibi, bu yıl hayvanları nasıl besleyeceğimizi düşünüyoruz. 150 malım (hayvan) varsa 50 tanesini satıp 100 hayvanımı kurtarmaya çalışacağım” dedi. Yaylada çobanlık yapan İbrahim Doğru ise, “Hayvancılık battı. Samana güç yetmiyor. Biz mesleğimizi bırakmak istemiyoruz ama bıraktırmak istiyorlar. Ne yapacağımızı bilemiyoruz” dedi.
Kahramanmaraş - anka
Okunma Sayısı: 87
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.