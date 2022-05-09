Yaylalara göç başladı

Anadolu’da asırlardır süren yaylacılık geleneği, Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde zor koşullarda yaşatılıyor.

Havanın ısınmasıyla Yılan Ovası yaylasına göç eden Ömer Baş, “Nisanda evden yayla yerine çıkıyoruz. Nurhak’ta yaklaşık 12. aya kadar yaylada kalıyoruz. Çok kalmamızın sebebi de hayvanlarımıza beş gün yemi geç versek o kadar bizim faydamıza olacak. Onun sebebi de yemin çok yüksek olması. Geçen sene yem fiyatları bin 200 lirayken arpa bu yıl 5 bin 500 lira oldu. Şu an gelir gideri karşılamadığı gibi, bu yıl hayvanları nasıl besleyeceğimizi düşünüyoruz. 150 malım (hayvan) varsa 50 tanesini satıp 100 hayvanımı kurtarmaya çalışacağım” dedi. Yaylada çobanlık yapan İbrahim Doğru ise, “Hayvancılık battı. Samana güç yetmiyor. Biz mesleğimizi bırakmak istemiyoruz ama bıraktırmak istiyorlar. Ne yapacağımızı bilemiyoruz” dedi.

Kahramanmaraş - anka