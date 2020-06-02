"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 HAZİRAN 2020 SALI - YIL: 51

Yolcusunu darbeden taksiciyle ilgili karar

02 Haziran 2020, Salı 19:38
İstanbul'da yolcusunu darbeden taksi şoförünün Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesinin süresiz iptal edildiği, 34 TDH 90 plakalı taksinin izin belgesinin de askıya alındığı bildirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamada, kadın yolcunun bindiği takside şoför tarafından darp edildiği görüntülerin ortaya çıktığı belirtilerek, Beyoğlu'ndan Kasımpaşa istikametine gitmek için aracına binen yolcusunu taksinin hem içinde hem de dışında darp eden şoförün 22 liralık ücreti alabilmek için müşterisini yere yatırıp darp ettiği fade edildi.

Açıklamada, "Şoförün, yolcuya uyguladığı şiddet araç kamerasından kaydedildi. Tartışmanın, sıkışan trafikten söylenmeye başlayan şoförün sözlerini Fas uyruklu yolcunun anlamasıyla başladığı ve sonrasında da şiddetin araç içinde artarak araç dışında da devam ettiği gözlendi." denildi.

Olayla ilgili İBB Ulaşım Daire Başkanlığına bağlı Toplu Ulaşım Hizmet Kalitesi Değerlendirme Sistemi'nce (TUDES), şoförün Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesinin süresiz iptal edildiği, saldırının yaşandığı 34 TDH 90 plakalı taksinin de izin belgesinin askıya alınarak aracın trafikten men edildiği bildirildi.

AA

Okunma Sayısı: 130
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Trump'tan New York yönetimine: Ulusal muhafızları göreve çağır

    Son 24 saatte 786 kişiye koronavirüs teşhisi kondu

    Selimiye Camisi'nde cemaatle namaz sevinci

    MGK bildirisi yayımlandı

    İspanya'da son 48 saatte koronavirüs sebepli ölüm gözlemlenmedi

    Hrant Dink Vakfı'na tehdit soruşturmasında son durum?

    Yeni celp dönemine ilişkin alınacak tedbirler belirlendi

    İtalya'da hükümete 'istifa' protestosu

    Suriye'de terör saldırısı: 1 ölü

    Otogaza zam geldi

    'Yemen'de yıl sonuna kadar yaklaşık 2,5 milyar dolara ihtiyaç var'

    ABD'de koronavirüs salgınında ölü sayısı 106 bin 945'e yükseldi

    AB bütçesine Türkiye'ye yapılacak yardımlar da dahil edildi

    'Yeni normalde vatandaşlarımız daha dikkatli olmalı'

    Geçen yıl yaklaşık 12 milyon hektar ormanlık alan yok oldu

    Sağlık Bakanı Koca'dan 'tedbir' çağrısı

    AB: Her türlü ırkçılık ve şiddeti kınıyoruz

    Kanada başbakanı, Rusya'nın G7'ye yeniden katılımına tepki gösterdi

    ABD'deki protestolarda bir polis memuru öldü

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Provokatörlere
    Genel

    Hz. Cebrail’in (as) indirdiği duâ: Sekîne
    Mehtap Yıldırım Yükselten

    Şu zamandaki duâlar neden karşılık bulmuyor?
    Ahmet BATTAL

    Sosyologlar zulme ne der?
    Genel

    Meryem Tortuk’u rahmetle yâd ediyoruz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    “Sivil toplum”a kumpas
    M. Latif SALİHOĞLU

    Vesvese virüsü
    Risale-i Nur'dan

    Şükrün fihristesi namazdır
    Genel

    Ailesi özel otopsi raporunu paylaştı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.